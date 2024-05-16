В Бурятии в реке нашли пять трупов коров

Происшествия, Фото: управление Россельхознадзора

Собственника павших животных не удалось установить



В реке Ичетуйка, южнее улуса Нижний Ичетуй Джидинского района, обнаружили пять трупов коров.



На них отсутствовали бирки и тавро, вследствие чего собственников павших животных не удалось установить.



- Не обеспечено соблюдение обязательных требований, что является нарушением п. 29 ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утверждённых приказом министерства сельского хозяйства РФ от 26 октября 2020г. № 626, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В соответствии с республиканским законом полномочиями по уничтожению путём сжигания трупов животных и их останков, в отношении которых не установлен собственник, наделены органы местного самоуправления муниципальных образований в республике.



Администрации Джидинского района выдано требование об устранении нарушений ветеринарного законодательства.



