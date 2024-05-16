Собственника павших животных не удалось установить
В реке Ичетуйка, южнее улуса Нижний Ичетуй Джидинского района, обнаружили пять трупов коров.
На них отсутствовали бирки и тавро, вследствие чего собственников павших животных не удалось установить.
- Не обеспечено соблюдение обязательных требований, что является нарушением п. 29 ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утверждённых приказом министерства сельского хозяйства РФ от 26 октября 2020г. № 626, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В соответствии с республиканским законом полномочиями по уничтожению путём сжигания трупов животных и их останков, в отношении которых не установлен собственник, наделены органы местного самоуправления муниципальных образований в республике.
Администрации Джидинского района выдано требование об устранении нарушений ветеринарного законодательства.
В Бурятии в реке нашли пять трупов коров
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Собственника павших животных не удалось установить
На Трубачеева произошёл мощный потоп
Автомобилист сбил столб, в результате чего погиб пассажир
Мужчина скончался в больнице
Полицейского вызвала жена мужчины, учинившего скандал
Причиной стало короткое замыкание
Прошлым летом мужчина сбил двух человек, стоявших на остановке
Они полыхают в Муйском и Прибайкальском районах
Женщина упала прямо на спину
На Левом берегу столкнулись два грузовых автомобиля
Они смогли сами выбраться на берег
Электроэнергии не было два часа
Происшествия, 15.05.2024
Однако выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений
Происшествия, 15.05.2024
Автоавария произошла во время обгона
Общество, 15.05.2024
Но снижение чисто номинальное