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В Бурятии в реке нашли пять трупов коров

В Бурятии в реке нашли пять трупов коров
Происшествия,  Фото:управление Россельхознадзора
Собственника павших животных не удалось установить

В реке Ичетуйка, южнее улуса Нижний Ичетуй Джидинского района, обнаружили пять трупов коров.

На них отсутствовали бирки и тавро, вследствие чего собственников павших животных не удалось установить.

- Не обеспечено соблюдение обязательных требований, что является нарушением п. 29 ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утверждённых приказом министерства сельского хозяйства РФ от 26 октября 2020г. № 626, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В соответствии с республиканским законом полномочиями по уничтожению путём сжигания трупов животных и их останков, в отношении которых не установлен собственник, наделены органы местного самоуправления муниципальных образований в республике.

Администрации Джидинского района выдано требование об устранении нарушений ветеринарного законодательства.

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