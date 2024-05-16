Акция прошла в Мухоршибири
Лесники из Мухоршибирского района присоединились к международной акции «Сад памяти» (0+). В рамках акции на пришкольном участке средней школы №1 в Мухоршири высадили молодые деревья рябины.
- Теперь дети будут наблюдать, и ухаживать за маленькими рябинами, которые они высадили самостоятельно. Сегодня посадка саженцев проходила в память о погибших солдатах. Хорошо, что ребята с удовольствием откликнулись на данную инициативу, - рассказала участковый лесничий Ирина Оленникова.
Лесники Бурятии регулярно проводят различные занятия со школьниками и воспитанниками детских садов.
В Бурятии возле школы посадили рябины
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Учебное заведение носит его имя
Запланированы ремонтные работы
Девочке, страдающей врождённой патологией, провели операцию на обеих стопах
Он посвящён малой родине
А ещё он неожиданно стал обладателем машины покойника
Это бык, верблюд, баран и козёл
Такое табу в республике действует уже восемь лет
Их восстановят до 2030 года
Всего на три территории
Ребёнка обнаружили около школы
Мужчину на два с лишним года лишили водительских прав
Они будут мыть подъезды и убирать дворы
Животных ему постоянно подбрасывали соседи
Однако позже выяснилось, что его вины в ДТП нет
Срок назначения управляющей организации для этих домов – до 1 июня