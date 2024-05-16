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В Бурятии возле школы посадили рябины

В Бурятии возле школы посадили рябины
Общество,  Фото:предоставлено РАЛХ
Акция прошла в Мухоршибири

Лесники из Мухоршибирского района присоединились к международной акции «Сад памяти» (0+). В рамках акции на пришкольном участке средней школы №1 в Мухоршири высадили молодые деревья рябины.

- Теперь дети будут наблюдать, и ухаживать за маленькими рябинами, которые они высадили самостоятельно. Сегодня посадка саженцев проходила в память о погибших солдатах. Хорошо, что ребята с удовольствием откликнулись на данную инициативу, - рассказала участковый лесничий Ирина Оленникова.

Лесники Бурятии регулярно проводят различные занятия со школьниками и воспитанниками детских садов.


школа саженцы деревьев

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