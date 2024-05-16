В Бурятии возле школы посадили рябины

Общество, Фото: предоставлено РАЛХ

Акция прошла в Мухоршибири



Лесники из Мухоршибирского района присоединились к международной акции «Сад памяти» (0+). В рамках акции на пришкольном участке средней школы №1 в Мухоршири высадили молодые деревья рябины.



- Теперь дети будут наблюдать, и ухаживать за маленькими рябинами, которые они высадили самостоятельно. Сегодня посадка саженцев проходила в память о погибших солдатах. Хорошо, что ребята с удовольствием откликнулись на данную инициативу, - рассказала участковый лесничий Ирина Оленникова.



Лесники Бурятии регулярно проводят различные занятия со школьниками и воспитанниками детских садов.





