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25 Июля

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Путин встретился в Кремле с пострадавшими от наводнения в Иркутской области

Путин встретился в Кремле с пострадавшими от наводнения в Иркутской области
Власть, 
Разговор с пятью семьями из Иркутской области прошёл в представительском кабинете Владимира Путина. ВИДЕО

25 июля в Кремле состоялась встреча президента страны с жителями пострадавшей от наводнения Иркутской области. На мероприятии также присутствовал председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталий Мутко.

Владимир Путин обсудил с семьями проблемы, которые у них возникли в связи с паводком. Одна из собравшихся ответила, что дом дали, вопросы разрешились. Также президент сообщил, что из 5700 детей, проживающих в зоне подтопления, 2 тысячи детей уже отдыхают в детских лагерях, сегодня отправляются на отдых ещё 1600 детей. Лагеря разные, это и «Артек», «Орленок», «Океан» во Владивостоке. Даже Монголия предложила разместить детей.

Президент предложил семьям слетать в Санкт-Петербург и посмотреть военно-морской парад.

- Особенно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое и яркое зрелище. Думаю, что всем понравится, - сказал он.



Как сообщал «Байкал-Daily», Владимир Путин дважды прилетал в Иркутскую область. 30 июня он провёл внеплановое совещание в аэропорту Братска. На прошлой неделе, 19 июля, Владимир Путин вновь посетил область, пострадавшую от масштабного наводнения, чтобы проконтролировать ход выполнения мероприятий по восстановлению территорий. Президент пообщался с населением в Тулуне и выслушал жалобы и просьбы нескольких десятков человек.

В Иркутской области в результате наводнения подтоплено 10,9 тысячи жилых домов с населением 42,7 тысячи человек, 11 тысяч приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.
Путин наводнение
 
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