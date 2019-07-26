Путин встретился в Кремле с пострадавшими от наводнения в Иркутской области

- Особенно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое и яркое зрелище. Думаю, что всем понравится, - сказал он.

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