Дома уплывают, затоплены многоэтажки: В Иркутской области людей снимают с крыш

















Небольшой город Тулун почти весь ушёл под воду. Река Ия вышла из берегов, при критических семи метрах её уровень поднялся сразу до рекордных 14-ти. С таким потоком воды старая дамба, которая рассчитана на девять метров, не справилась. Дамбу прорвало, вода затопило около 20 улиц. Там, где раньше были дороги и улицы, теперь можно передвигаться только на лодках. Глубина в некоторых местах достигает 13-ти метров, сообщает корреспондент «России-24».



Центральная площадь Тулуна также скрылась под водой.













Социальные сети облетели фотографии пятиэтажек, где первые-вторые этажи полностью находятся под водой. Многие деревянные дома или скрылись под водой, или торчат только крыши и трубы.



- Некоторые закрывали окна и двери, и их дома как поплавки сносило мощным потоком, - рассказал житель Тулуна.





















«Большая вода» пришла неожиданно. Многие жители отказывались покидать свои дома и квартиры, когда вечером началась эвакуация. К ночи ситуация стала просто опасной для жизни. Тех же отказавшихся от помощи спасатели снимали уже с крыш с помощью вертолёта или увозили на лодках.



Сутки назад было озвучено: из Тулуна эвакуировали около двух тысяч человек, в зоне затопления – почти 900 домов.



Сколько погибло домашних животных, никто пока подсчитать не берётся. Колоссальный ущерб для сельскохозяйственных предприятий.



- Уплыло зерно, смыло картофель, овощи. По предварительным данным, не можем досчитаться 100 голов скота. Если коровы ещё плавают, то свиньи сразу тонут, - с болью в голосе поделился местный фермер.













Всего в Иркутской области подтоплены более 34 участков автомобильных дорог регионального значения протяжённостью более 240 км, размыто 35 труб. Повреждено 16 мостов, из которых девять деревянных, один металлический, 10 мостов разрушено полностью, остальные шесть разрушены частично. Разрушены причальные части двух паромных переправ и затоплены два парома в Черемховском районе на реке Белая и в Нижнеудинском районе (переправа Казачья Бадарановка). Предварительная оценка ущерба сети дорог регионального значения составляет около 800 млн рублей, озвучил губернатор Сергей Левченко.



В зоне затопления 6-километровый участок трассы Р-255 «Сибирь» с 1490 км по 1496 км. Отрезано сообщение с Братском и Красноярском.













Хлеб в Тулуне уже подорожал до 100-150 рублей за буханку. Местный хлебозавод подтоплен. Губернатор Иркутской области обратился к командующему Центрального военного округа министерства обороны Александру Лапину с просьбой развернуть мобильный хлебозавод в городе.



В соцсетях появились тревожные сообщения о набегах мародёров. В то же время большая беда сплотила множество людей – люди собирают гуманитарную помощь тоннами, готовы предоставить оставшимся без крыши людям жильё, помогают эвакуировать людей и животных на личных лодках. В том числе в Иркутскую область в субботу приехала группа волонтёров из Улан-Удэ, представители «Добровольческого корпуса Байкала».













29 июня глава МЧС России Евгений Зиничев и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло совершили облёт территорий Тайшетского и Нижнеудинского районов, пострадавших от паводка, оценили обстановку в посёлке Соляная и встретились с жителями Тулуна. Глава МЧС России Евгений Зиничев взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.



Сегодня самолёт ИЛ-76 МЧС вылетел в Иркутск. На его борту более 30 тонн груза: наливные дамбы, палатки, лодки, 10 тысяч одеял. В ближайшее время груз будет доставлен в 5 пострадавших районов Иркутской области.













Владимир Путин провёл внеплановое совещание в аэропорту Братска. Президент, в частности, потребовал от властей Иркутской области лично поговорить с пострадавшими от паводка.













Всего в Иркутской области развёрнуто 32 пункта временного размещения для населения.



Ситуация с погодой остаётся неутешительной. Ожидается подъём уровня воды в реках Ока, Уда и Бирюса. В том числе под угрозой затопления посёлок Октябрьский Нижнеудинского района, село Усть-Када в Зиминском районе, посёлок Шиткино в Тайшетской области. Впрочем, уровень реки в Тулуне немного понизился, сейчас остаётся только надеяться, что больше не будет сильных дождей.









