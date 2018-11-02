В Иркутской области предложили ввести должность зампреда правительства по строительству

Министр строительства идею поддержала



В структуре правительства Иркутской области должен появиться заместитель председателя, который должен курировать сферу строительства, заявил президент организации Юрий Шкуропат. Об этом сообщает ИА «Телеинформ».



Шкуропат отметил, что такая должность необходима, чтобы не «дёргать» по различным вопросам председателя правительства.



Министр строительства Иркутской области Светлана Свиркина поддержала инициативу, отметив, что такой зампред однозначно должен быть. Сегодня строительной областью занимается только председатель правительства, уточняет «Телеинформ».



