01 февраля

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В вузе Бурятии пройдёт Неделя российской науки

В вузе Бурятии пройдёт Неделя российской науки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятия стартуют с 7 февраля

В Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (ВСГУТУ) в Улан-Удэ с 7 по 15 февраля пройдёт Неделя российской науки. Она станет самым насыщенным научным событием этого года в университете.

В течение такой недели студенты и преподаватели ВСГУТУ, а также жители Бурятии и других регионов России смогут посетить множество лекций, семинаров, выставок и других мероприятий, где будут рассматриваться актуальные исследования и разработки учёных вуза. Подробную программу можно найти на сайте учебного учреждения.

Особая часть программы Недели российской науки состоит в участии вуза в выставке «Россия» (6+) на ВДНХ в рамках тематической недели. Учёные продемонстрируют инновационные разработки, которые давно завоевали признание в научном сообществе. Они прочитают лекции, проведут практикумы и мастер-классы на выставке.

Также программа «научной недели» включает биржу патентов, где участники смогут представить свои изобретения и разработки. Она направлена на то, чтобы помочь учёным найти партнёров для совместных проектов.

Ещё одно из интересных событий – научно-практический семинар «Искусственный интеллект в металловедении» (6+). Его участники расскажут о возможностях использования нейронных сетей в металлографии, компьютерной обработки изображений и свойств металлов и сплавов.

Завершится спецнеделя битвой научных школ женской лиги (6+). Семь участниц в течение семи минут остроумно и просто расскажут со сцены о своих исследованиях. Зрители выберут лучшего спикера с помощью аплодисментов, громкость которых организаторы замерят шумомером.

Кроме того, в рамках мероприятий состоится выставка научных изданий, где будут представлены новейшие публикации и исследования, которые были проведены в ВСГУТУ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия вузы наука Улан-Удэ

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