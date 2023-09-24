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В Бурятии открылась детская библиотека «Семейский сундучок»

В Бурятии открылась детская библиотека «Семейский сундучок»
Общество,  Фото:минкультуры РБ
Эта библиотека уникальна тем, что отражает культуру семейских

В селе Тарбагатай после капитального ремонта открыла свои двери детская модельная библиотека «Семейский сундучок».

В библиотеке проведён капитальный ремонт, и она получила современный стильный облик. Фонд пополнили новые книги, организовано небольшое книгохранилище с использованием мобильных стеллажей, появилось интерактивное оборудование.


На модернизацию библиотечного пространства для юных тарбагатайцев в рамках реализации национального проекта «Культура» из федерального бюджета было направлено 5 млн рублей, сообщили в минкультуры Бурятии. Ещё 3,4 млн выделили на полное преображение библиотечных помещений из бюджета муниципального образования.



Подрядчик произвёл комплекс работ по демонтажу конструкций, затем была сделана отсыпка щебнем и утепление полов. Произведён монтаж отопительной системы, межкомнатных перегородок, пожароохранной системы, сделана разводка электропроводки и кабелей локальной вычислительной системы. Установлены натяжные пололки, осветительные приборы, дверные группы, пандус, покрашены стены.

- Национальный проект «Культура» - это очень хорошая государственная поддержка, это уже 14-я модельная библиотека, которая открывается в нашей республике. Все модельные библиотеки имеют свою изюминку, свою особенность. У нас в каждом районе библиотека отличается. Вот эта библиотека - библиотека семейного чтения, такой сундучок, причём сундучок с сюрпризами, где можно приоткрыть и найти для себя новую книгу, удивительную информацию. Эта библиотека ещё уникальна тем, что отражает культуру семейских, и это видно в элементах декора, в цветовом решении. В общем, библиотека получилась очень уютная, компактная, - отметила первый заместитель министра культуры Бурятии Анна Никитина.



Помещения модельной детской библиотеки «Семейский сундучок» украшены декоративными элементами: 3D панелями из округлых труб, напоминающие крепкие семейские избы из лиственничного кругляка, кругами солнца с росписью большого количества контрастных цветов.

- Наша библиотека является семейной, детской библиотекой. Мы будем здесь собирать семьи, планируем здесь проводить мероприятия для всей семьи, чтобы было интересно как взрослым, так и детям. Оборудовали детскую игровую зону, где очень интересно детям, читальный зал. Теперь в нашей библиотеке тепло, светло и уютно. По глазам детей видно, что им интересен дизайн, содержательное наполнение нашей библиотеки: у нас везде стоят сундучки семейских традиций и быта. Дети могут изучить историю семейских, читать книги. Мы планируем здесь реализовать много новых программ. Я думаю, что у нас все получится, - рассказала директор Централизованной библиотечной системы Тарбагатайского района Людмила Бурдуковская.

Благодаря национальному проекту «Культура» в республике ранее уже действовали 12 модельных библиотек. В этом году появилось ещё два современных сельских учреждения, победивших в федеральном конкурсном отборе на создание модельных библиотек - в Мухоршибирском и Тарбагатайском районах. Теперь в Бурятии работают 14 модельных библиотек.

- Программы, которые сегодня реализуются, направлены на развитие агломерации и соответственно, появляются социальные объекты. Например, по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в Тарбагатае открыта поликлиника, одна из самых современных у нас в республике. Сегодня в рамках национального проекта «Культура» открыта вот эта библиотека и сегодня ещё клуб. В целом, развитие будет продолжаться. Мы движемся вперёд, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.  



библиотека национальный проект "Культура"

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