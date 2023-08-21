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Гражданин Монголии не смог вывезти из Бурятии три мешка муки

Гражданин Монголии не смог вывезти из Бурятии три мешка муки
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
В Кяхте изъято около 300 кг продукции без фитосанитарных сертификатов

В МАПП «Кяхта» задержали россиянку, которая пыталась вывезти 16 кг очищенного кедрового ореха в вакуумных полиэтиленовых пакетах, а гражданин Монголии пытался вывезти три мешка муки пшеничной весом 150 кг, 61 кг сухофруктов и 59 кг орехов (грецкий орех, миндаль). Нарушения выявлены государственным инспектором управления Россельхознадзора совместно со специалистами Бурятской таможни.

Продукция не имела фитосанитарных сертификатов, что является нарушением» и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.

По данным фактам составлено три протокола об административных правонарушениях по ст. 10.2 КоАП РФ. Вынесено три постановления об административном правонарушении, объявлено одно предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства, сообщает управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. 

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