Гражданин Монголии не смог вывезти из Бурятии три мешка муки





В МАПП «Кяхта» задержали россиянку, которая пыталась вывезти 16 кг очищенного кедрового ореха в вакуумных полиэтиленовых пакетах, а гражданин Монголии пытался вывезти три мешка муки пшеничной весом 150 кг, 61 кг сухофруктов и 59 кг орехов (грецкий орех, миндаль). Нарушения выявлены государственным инспектором управления Россельхознадзора совместно со специалистами Бурятской таможни.Продукция не имела фитосанитарных сертификатов, что является нарушением» и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.По данным фактам составлено три протокола об административных правонарушениях по ст. 10.2 КоАП РФ. Вынесено три постановления об административном правонарушении, объявлено одно предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства, сообщает управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.