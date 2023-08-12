Люди поднимали волнующие их темы
Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов провёл личный приём жителей Улан-Удэ, Кабанского, Прибайкальского, Селенгинского районов Бурятии.
В приёме участвовали исполняющий обязанности прокурора республики Михаил Филичев, прокуроры и главы указанных районов, должностные лица органов власти, контроля и правоохраны.
Люди обозначили проблемы в сферах здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Проживающие в городе Бабушкин обратили внимание на бездействие управляющей компании в связи с непроведением ремонта в подъездах многоквартирных домов.
Жительница Кабанского района просила оказать содействие в оформлении инвалидности, бесплатном получении лекарственных средств.
Поднимались вопросы обеспечения инактивированной вакциной от полиомиелита в ГБУЗ «Городская поликлиника № 1», возмещения затрат на проведённое генетического исследования ребёнку-инвалиду, обустройства пандуса для лиц с ограниченными возможностям в здании администрации сельского поселения «Туркинское»
Андрей Мондохонов поручил исполняющему обязанности прокурора республики незамедлительно организовать проверки доводов заявителей, при наличии правовых оснований принять необходимые меры прокурорского реагирования.
Начальник управления генпрокуратуры РФ провёл приём жителей Бурятии
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