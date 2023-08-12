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Начальник управления генпрокуратуры РФ провёл приём жителей Бурятии

Начальник управления генпрокуратуры РФ провёл приём жителей Бурятии
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Люди поднимали волнующие их темы

Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов провёл личный приём жителей Улан-Удэ, Кабанского, Прибайкальского, Селенгинского районов Бурятии.

В приёме участвовали исполняющий обязанности прокурора республики Михаил Филичев, прокуроры и главы указанных районов, должностные лица органов власти, контроля и правоохраны.

Люди обозначили проблемы в сферах здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Проживающие в городе Бабушкин обратили внимание на бездействие управляющей компании в связи с непроведением ремонта в подъездах многоквартирных домов.

Жительница Кабанского района просила оказать содействие в оформлении инвалидности, бесплатном получении лекарственных средств.

Поднимались вопросы обеспечения инактивированной вакциной от полиомиелита в ГБУЗ «Городская поликлиника № 1», возмещения затрат на проведённое генетического исследования ребёнку-инвалиду, обустройства пандуса для лиц с ограниченными возможностям в здании администрации сельского поселения «Туркинское»

Андрей Мондохонов поручил исполняющему обязанности прокурора республики незамедлительно организовать проверки доводов заявителей, при наличии правовых оснований принять необходимые меры прокурорского реагирования.

прокуратура приём граждан

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