Также гости увидят работы современных российских художников
Новые скульптуры Даши Намдакова и работы современных российских художников из Москвы ждут зрителей на фестивале «Тужи Арт» (6+). Он состоится с 5 по 6 августа в парке «Тужи» в Хилокском районе Забайкальского края.
Гости начнут собираться на фестиваль 5 августа – в этот день пройдёт торжественное открытие. В это же время начнутся экскурсии по арт-объектам художников, среди которых будет новая работа скульптора Даши Намдакова «Дракон», и по саунд-инсталляциям – звуковым инсталляциям, которые художники создали в парке из звуков природы вокруг.
Также в парке для всех желающих проведут лекции о современном искусстве от Московского музея современного искусства. Здесь расскажут о ленд-арте – искусстве, которое связано с природой, художники проведут творческие встречи, во время которых побеседуют со зрителями о природе звука, уникальности места парка «Тужи» и о том, как создавались саунд-инсталляции. Кроме этого, на фестивале покажут спектакль-перформанс.
Во второй день фестиваля, 6 августа, начнутся экскурсии по арт-объектам и саунд-инсталляциям. Гостей из других регионов ждёт деловая программа по развитию туризма на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение: 6+.
На забайкальском фестивале покажут «Дракона» Даши Намдакова
Общество, Фото:
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