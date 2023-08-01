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На забайкальском фестивале покажут «Дракона» Даши Намдакова

На забайкальском фестивале покажут «Дракона» Даши Намдакова
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Также гости увидят работы современных российских художников

Новые скульптуры Даши Намдакова и работы современных российских художников из Москвы ждут зрителей на фестивале «Тужи Арт» (6+). Он состоится с 5 по 6 августа в парке «Тужи» в Хилокском районе Забайкальского края.

Гости начнут собираться на фестиваль 5 августа – в этот день пройдёт торжественное открытие. В это же время начнутся экскурсии по арт-объектам художников, среди которых будет новая работа скульптора Даши Намдакова «Дракон», и по саунд-инсталляциям – звуковым инсталляциям, которые художники создали в парке из звуков природы вокруг.

Также в парке для всех желающих проведут лекции о современном искусстве от Московского музея современного искусства. Здесь расскажут о ленд-арте – искусстве, которое связано с природой, художники проведут творческие встречи, во время которых побеседуют со зрителями о природе звука, уникальности места парка «Тужи» и о том, как создавались саунд-инсталляции. Кроме этого, на фестивале покажут спектакль-перформанс.

Во второй день фестиваля, 6 августа, начнутся экскурсии по арт-объектам и саунд-инсталляциям. Гостей из других регионов ждёт деловая программа по развитию туризма на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край фестиваль искусство скульптура современное искусство

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