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Волонтёры помогают жителям Бурятии голосовать за благоустройство

Волонтёры помогают жителям Бурятии голосовать за благоустройство
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В этом году добровольцев небывалое количество

В Бурятии продолжается голосование за лучшие дизайн-проекты по благоустройству общественных пространств в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Добровольцами для поддержки онлайн голосования в этом году стало 829 человек.

- Это рекордная цифра для республики. Именно волонтёры помогают жителям проголосовать за то или иное общественное пространство, которое, по их мнению, нужно обновить в следующем году, -отметили в администрации Улан-Удэ.

Более 200 волонтёров помогают жителям Улан-Удэ принять участие в голосовании за объекты благоустройства и порядка 600 работают в районах республики.


Волонтёры рассказывают о том, как можно проголосовать за понравившийся парк или сквер, чтобы именно эту территорию обновили в следующем году.

Их можно встретить в общественных местах: в парках, на улицах, торговых центрах или МФЦ

- Хочу отметить работу волонтёров. Ребята добровольцы ежедневно выходят на улицы и рассказывают жителям о территориях, которые участвуют в проекте, а при необходимости помогают проголосовать на сайте. Количество жителей Бурятии, которые приняли участие в голосовании, вот-вот преодолеет отметку 100 тысяч, и это заслуга в том числе волонтёров, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

До конца голосования осталось всего две недели. Отдать свой голос можно на сайте https://03.gorodsreda.ru, или через систему госуслуг.



благоустройство

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