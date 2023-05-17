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В прибрежном посёлке Бурятии разрастается огромная стихийная свалка

В прибрежном посёлке Бурятии разрастается огромная стихийная свалка
Общество, 
В лесу возле Байкала выбрасывают кирпичи, доски и даже старую мебель

«Байкал-Daily» ещё полгода назад рассказывал об огромной стихийной свалке в прибрежном Баргузинском районе. Залежи мусора, растянувшиеся на несколько сотен метров, заметил проезжавший мимо житель Бурятии. 

Он рассказал, что отходы – бытовые и строительные – складируют между 235-ым и 236-ым км. трассы «Улан-Удэ – Курумкан», на отвороте в лес – по пути из Усть-Баргузина в сторону Улан-Удэ. Мужчина предположил, что из свозят туда со всего села.

 
Недавно на мусорные кучи обратили внимание в региональном отделении Народного фронта. В видео, опубликованном в telegram-канале и официальной группе движения во «ВКонтакте», говорится, что такие отходы «ЭкоАльянс» – региональный оператор по обращению с ТКО – не принимает. Экоактивисты запечатлели на камеру кирпичи, краску, штукатурку, доски, груды битого стекла и даже старую мебель.

- Местные жители избавляются от мусора прямо в лесу. Свалка выросла в населённом пункте, который входит Центральную экологическую зону Байкала – а, значит, она несёт экологическую угрозу, – отметили общественники.

Они добавили, что уже обратились в природоохранную прокуратуру, чтобы выявить владельца этого участка и оценить размер ущерба, причинённого природе. Если стихийный полигон ликвидируют, там, по мнению активистов, надо установить информационный щит и фотоловушки для фиксации нарушений. 

свалка мусор Байкал

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