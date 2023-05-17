В прибрежном посёлке Бурятии разрастается огромная стихийная свалка

В лесу возле Байкала выбрасывают кирпичи, доски и даже старую мебель







Он рассказал, что отходы – бытовые и строительные – складируют между 235-ым и 236-ым км. трассы «Улан-Удэ – Курумкан», на отвороте в лес – по пути из Усть-Баргузина в сторону Улан-Удэ. Мужчина предположил, что из свозят туда со всего села.







Недавно на мусорные кучи обратили внимание в региональном отделении Народного фронта. В видео, опубликованном в telegram-канале и официальной группе движения во «ВКонтакте», говорится, что такие отходы «ЭкоАльянс» – региональный оператор по обращению с ТКО – не принимает. Экоактивисты запечатлели на камеру кирпичи, краску, штукатурку, доски, груды битого стекла и даже старую мебель.



- Местные жители избавляются от мусора прямо в лесу. Свалка выросла в населённом пункте, который входит Центральную экологическую зону Байкала – а, значит, она несёт экологическую угрозу, – отметили общественники.



Они добавили, что уже обратились в природоохранную прокуратуру, чтобы выявить владельца этого участка и оценить размер ущерба, причинённого природе. Если стихийный полигон ликвидируют, там, по мнению активистов, надо установить информационный щит и фотоловушки для фиксации нарушений.



