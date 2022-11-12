Вблизи Байкала в Бурятии обнаружили огромные залежи мусора









По словам очевидца, свалка находится между 235 и 236 км автомобильной дороги Улан-Удэ – Курумкан, на отвороте в лес налево (если ехать из Усть-Баргузина в Улан-Удэ).



- Вдоль забора проходит дорога, по правой стороне которой организована стихийная мусорная свалка, длиной несколько сотен метров. Судя по характеру мусора – это бытовые отходы, а также строительные остатки. Данную мусорную свалку с трассы не видно, - рассказал очевидец.



Мужчина предположил, что сюда сводят отходы со всего села.



И эта свалка не единственная, которую он заметил. Далее по трассе в сторону Улан-Удэ, примерно через 300 метров, также по левой стороне неизвестные вывалили ещё гору строительного мусора. Но эту свалку уже видно с дороги.



Отметим, свалки находятся в центральной экологической зоне Байкала. Поскольку озеро относится к федеральным объектам, то территория, вероятно, входит в полномочия межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории.



Надеемся, что после публикации заинтересованные органы примут меры по ликвидации свалка.





5 ноября житель Бурятии, проезжая мимо села Максимиха в Баргузинском районе, заметил большую свалку. Залежи мусора в лесу растянулись на несколько сотен метров. Видео неравнодушный мужчина поделился с «Байкал-Daily».