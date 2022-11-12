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Вблизи Байкала в Бурятии обнаружили огромные залежи мусора

Вблизи Байкала в Бурятии обнаружили огромные залежи мусора
Происшествия, 
Нелегальная свалка, по словам очевидца, растянулась на несколько сотен метров

5 ноября житель Бурятии, проезжая мимо села Максимиха в Баргузинском районе, заметил большую свалку. Залежи мусора в лесу растянулись на несколько сотен метров. Видео неравнодушный мужчина поделился с «Байкал-Daily».



По словам очевидца, свалка находится между 235 и 236 км автомобильной дороги Улан-Удэ – Курумкан, на отвороте в лес налево (если ехать из Усть-Баргузина в Улан-Удэ).

- Вдоль забора проходит дорога, по правой стороне которой организована стихийная мусорная свалка, длиной несколько сотен метров. Судя по характеру мусора – это бытовые отходы, а также строительные остатки. Данную мусорную свалку с трассы не видно, - рассказал очевидец.

Мужчина предположил, что сюда сводят отходы со всего села. 

И эта свалка не единственная, которую он заметил. Далее по трассе в сторону Улан-Удэ, примерно через 300 метров, также по левой стороне неизвестные вывалили ещё гору строительного мусора. Но эту свалку уже видно с дороги.

Отметим, свалки находятся в центральной экологической зоне Байкала. Поскольку озеро относится к федеральным объектам, то территория, вероятно, входит в полномочия межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории.

Надеемся, что после публикации заинтересованные органы примут меры по ликвидации свалка.

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