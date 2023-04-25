В Бурятии стало известно имя лучшего участкового













Победу одержал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Селенгинскому району старший лейтенант полиции Дондок Надмитов. Второе место занял участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Хоринский» лейтенант полиции Александр Самбуев, на третьем месте - участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Мухоршибирскому району капитан полиции Булат Эрдыниев.



Финальный этап всероссийского конкурса пройдёт в июле в Дальневосточном юридическом институте МВД России.



Кстати, в этом году отмечается 100 лет со дня образования службы участковых уполномоченных полиции.











В МВД по Бурятии прошёл региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции.В конкурсе приняли участие 16 участковых. Испытания проводились по правовой, служебной, огневой и физической подготовкам.Все участники конкурса показали высокие результаты и хороший уровень подготовки, отметили в МВД по Бурятии.