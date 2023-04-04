В Бурятии пока не будут вводить цифровые повестки

О ситуации рассказал военный комиссар Бурятии Александр Трубников



Военкоматы в России впервые начнут оповещать призывников в электронном виде. Об этом 31 марта рассказал на брифинге представитель Генерального штаба Вооружённых сил России Владимир Цимлянский (запись опубликовало Минобороны).



«Учитывая положительный эффект проведённых мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде», - сказал он.



Цимлянский не уточнил, как именно будут выглядеть электронные оповещения.



Сегодня, 4 апреля, на брифинге военный комиссар Бурятии Александр Трубников прокомментировал нововведение. По его словам, в республике подобную электронную рассылку пока внедрять не собираются. Проект ещё находится в разработке.



- В планируемых изменениях в федеральный закон, действительно, предусматривается оповещение призывников через мессенджеры, сотовой связи и т.д. Для этого будет собираться единая база данных. Дополнения ещё не приняты, пока что будем работать в прежнем режиме, - сообщил Александр Трубников.



Военный комиссар Бурятии пояснил, что если такое изменение вступит в силу, военкоматам отпадёт надобность разносить повестки по адресам призывников. Все персональные данные будут занесены в единую военную базу данных. Соответственно, наличие подписи призывника в повестке больше не потребуется.



- Приведу элементарный пример: если человек не платит по счетам в банке, ему приходит оповещение о списывании денежных средств с его банковской карты. Для такой операции его личная подпись не требуется. Тут аналогично с повестками. Это же всё делается для облегчение работы военкоматов. Чтобы сотрудники не стояли под дверьми, не ходили по домам и не раздавали повестки, - пояснил Александр Трубников.



С 21 года до 30 лет



Также он напомнил, что в Госдуму внесён законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы: нижней планки — с 18 до 21 года, верхней — с 27 до 30 лет.



- Отмечаю, что призывной возраст будет смещаться постепенно. В 2024 году призыв будет осуществляться от 19 до 30 лет, с 2025 – от 20 до 30 лет, а в 2026 году – с 21 года до 30 лет. По желанию, призывник может пойти служить с 18 лет. Для этого нужно написать добровольное заявление в военном комиссариате, - сообщил Трубников.



Призовут более 1300 срочников



Весенний призыв на срочную военную службу в Бурятии, как и во всей России, начался 1 апреля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.



В республике традиционно будет призвано более 1300 новобранцев. Большинство будет проходить военную службу на территории Восточного военного округа. При этом 50% призывников будут служить в родной Бурятии.



Весенний призыв граждан на военную службу завершится 15 июля.



Александр Трубников опроверг слухи о возвращении частичной мобилизации в России.



- Ни о какой мобилизации Генеральный штаб речи не ведёт и не планируется. Поэтому родителей призывников и остальных граждан прошу успокоиться, - обратился военный комиссар Бурятии.

