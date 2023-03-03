03 марта

02 марта

Популярное

Музей в Бурятии приглашает окунуться в детство

Музей в Бурятии приглашает окунуться в детство
Общество,  Фото:пресс-служба нацмузея РБ
В столице республике начнёт работу выставка «Детство глазами художников»

7 марта в Улан-Удэ свои двери распахнёт выставка работ, объединённых одной общей для всех темой —прекрасным миром детства.

- Дети и само детство – тема, занимающая особое место в искусстве. Это самые светлые и добрые работы. Сказочный мир предстаёт перед нами на картинах художников: кто-то из живописцев запечатлел на полотнах свои ранние воспоминания, другие рисуют сыновей и дочерей, внуков или просто ребят с улицы. Важно другое – глядя на эти работы, мы возвращаемся в самую прекрасную пору жизни, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

На выставке «Детство глазами художников» посетителей ждут около 60 произведений художников из фондов художественного музея: от хрестоматийных полотен и графических листов до предметов декоративно-прикладного искусства — всё на тему детства в искусстве.

Выставка работает до 19 марта в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия музей выставка дети Улан-Удэ художники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области пробегут лыжный марафон
В Иркутской области пробегут лыжный марафон
Общество, 03.03.2023
Завершена регистрация участников на марафон серии «Russialoppet»
В Улан-Удэ стартовал конкурс видеопоздравлений
В Улан-Удэ стартовал конкурс видеопоздравлений
Общество, 03.03.2023
Дети поздравят своих мам и бабушек
В Агинском округе выбрали лучшие патриотические пьесы
В Агинском округе выбрали лучшие патриотические пьесы
Общество, 03.03.2023
По работе, выигравшей гран-при, поставят спектакль
«Намгар» услышат в районах Бурятии
«Намгар» услышат в районах Бурятии
Общество, 03.03.2023
Театр «Байкал» отправляется на гастроли
В Улан-Удэ расскажут «Историю одной картины»
В Улан-Удэ расскажут «Историю одной картины»
Общество, 03.03.2023
Также в музее города покажут «Бурятию в малых формах»
В Улан-Удэ исполнят музыкальное произведение к столетию Бурятии
В Улан-Удэ исполнят музыкальное произведение к столетию Бурятии
Общество, 03.03.2023
Мелодии моринхуура прозвучат в большом концерте
В библиотеке Улан-Удэ зажжётся косплей-«Маяк»
В библиотеке Улан-Удэ зажжётся косплей-«Маяк»
Общество, 03.03.2023
В столице Бурятии появится косплей-мастерская
В Улан-Удэ покажут авторские этнокартины
В Улан-Удэ покажут авторские этнокартины
Общество, 03.03.2023
Завтра в ЦСИ республики начнёт работу новая выставка
Монголия заключит договоры о воздушном сообщении с новыми странами
Монголия заключит договоры о воздушном сообщении с новыми странами
Общество, 03.03.2023
Правительство подпишет соглашения с Катаром и Кувейтом
В Бурятии засняли неудачное мышкование соболя
В Бурятии засняли неудачное мышкование соболя
Общество, 03.03.2023
Герой видео наведался в гости к сотрудникам нацпарка
В микрорайоне Улан-Удэ за день отловили 16 собак
В микрорайоне Улан-Удэ за день отловили 16 собак
Общество, 03.03.2023
Мобильные группы проверили, как местные жители соблюдают правила по содержанию своих питомцев
В Бурятии разыграют кубок по внедорожному спорту
В Бурятии разыграют кубок по внедорожному спорту
Общество, 03.03.2023
Первый этап состоится завтра, 4 марта
Улицы в Улан-Удэ стали опасными для слабовидящих людей
Улицы в Улан-Удэ стали опасными для слабовидящих людей
Общество, 03.03.2023
Они рискуют в любой момент поскользнуться и даже не успевают перейти дорогу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^