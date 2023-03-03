В столице республике начнёт работу выставка «Детство глазами художников»
7 марта в Улан-Удэ свои двери распахнёт выставка работ, объединённых одной общей для всех темой —прекрасным миром детства.
- Дети и само детство – тема, занимающая особое место в искусстве. Это самые светлые и добрые работы. Сказочный мир предстаёт перед нами на картинах художников: кто-то из живописцев запечатлел на полотнах свои ранние воспоминания, другие рисуют сыновей и дочерей, внуков или просто ребят с улицы. Важно другое – глядя на эти работы, мы возвращаемся в самую прекрасную пору жизни, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
На выставке «Детство глазами художников» посетителей ждут около 60 произведений художников из фондов художественного музея: от хрестоматийных полотен и графических листов до предметов декоративно-прикладного искусства — всё на тему детства в искусстве.
Выставка работает до 19 марта в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.
Возрастное ограничение: 0+.
Музей в Бурятии приглашает окунуться в детство
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