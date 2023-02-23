В Бурятии назвали лучших мастеров художественного слова

В Улан-Удэ наградили победителей турнира «Уран хэлэтэнэй урилдаан»
В этом году в четвёртый раз состоялся республиканский турнир мастеров художественного слова «Уран хэлэтэнэй урилдаан». Ежегодно в дни Сагаалгана он собирает участников из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.
Состязания проходят в номинациях: «Үреэлнүүд, юрөөлнүүд» («Благопожелания»), «Тоолуурнууд» («Считалки»), «Оньһон ба хошоо үгэнүүд» («Пословицы, поговорки»), «Жороо үгэнүүд» («Скороговорки»). В этом году в словесных состязаниях приняли участие более 130 участников от 3 до 80 лет.
Награждение победителей состоялось на праздничном мероприятии, посвящённом Сагаалгану, в ФСК 21 февраля. Победители конкурса приняли участие в концертной программе.
Гран-при и денежный приз в размере 10 тысяч рублей завоевал ансамбль «Худан» Усть-Улзытуйского сельского дома культуры (руководитель Цырегма Бадмаева, Кижингинский район, улус Улзытэ). Также призовые места жюри присудило следующим участникам:
Номинация «Үреэлнүүд, юрөөлнүүд»
От 3 до 7 лет
Диплом I степени
- Баярто О., детский сад «Солнышко», руководитель Долгор Шорноева, с. Орлик Окинский район;
Диплом II степени
- Дугар А., Сарюна Б., Сандан Ц., Данзан Ж., Кижингинский детский сад «Жаргал». Руководители: Амгалан Доржиева, Цыпилма Баторова, Кижингинский район;
- Намгар Б., Мылинский детский сад «Чебурашка», руководитель Сэлмэг Жапова, улус Мыла Закаменский район;
Диплом III степени
- Альяна Т., детский сад «Солнышко», руководитель Дарима Бартаева, с. Орлик Окинский район;
- Тумэн-Жаргал Т., детский сад «Солнышко», руководитель Оюна Гармаева, с. Орлик Окинский район;
Специальные дипломы за оригинальность
- Группа «Шпунтики», МБДОУ №95 «Рябинушка». Руководители: Чимитма Дамбаева, учитель бурятского языка, Олеся Павликова, воспитатель;
- Подготовительная группа «Колокольчики», детский сад «Журавлёнок». Руководители: Гэрэлма Гончикова, Дарима Базарова, Светлана Пахомова, Иволгинский район, с. Сотниково.
От 8 до 18 лет
Диплом I степени
- Гэсэр Б., Сарана В., Арсалан Н., Арина И., Цырен Б., Арина Н., Улюнханская СОШ, руководитель Марина Бубеева;
Диплом II степени
- Баирма Д., Сосново-Озёрская средняя общеобразовательная школа №1, руководитель Цыжидма Дамбаева, Еравнинский район;
- Ансабль «Худан», Усть-Улзытуйский СДК, руководитель Цырегма Бадмаева, Кижингинский район, улус Үлзытэ;
Диплом III степени
- Эрдэм Б., Кусотинская СОШ, у. Кусоты Мухоршибирского района;
- Сойжина Ж., Булумская СОШ, руководитель Эржена Дашицыренова, Хоринский район, с. Булум.
От 18 лет и старше
Диплом I степени
- Банзаракцаева Зоя, Карпова Мария, Хребтовская Дарима, с. Корсаково Кабанский район;
- Народный фольклорный ансамбль «Баян сумбэр», РДК «Одон». Руководитель: Жамсаранова Дугарма, Кижингинский район, с. Кижинга;
Диплом II степени
- Будаева Валентина, СКЦ «Кристалл», руководитель Михайлов Виктор, г. Улан-Удэ;
- Очиржапов Ширап, РДК «Одон». Руководитель Шойдокова Сэсэгма, Кижингинский район с.Кижинга;
Диплом III степени
- Шойбонова Оюна, РКЦНТ, Хоринский район;
Специальный диплом «За верность традициям»
- Буянтуева Евдокия, Харганатский сельский ДК, Селенгинский район, руководитель Бальжиева Елена.
Номинация «Магтаал, соло» («Ода, восхваления»)
От 3 до 7 лет
Диплом I степени
- Руслан Т., Мылинский детский сад «Чебурашка», руководитель Должит Очирова, Закаменский, у. Мыла;
Диплом II степени
- Ансамбль «Худан», Усть-Улзытуйский СДК, Кижингинский район, улус Улзытэ, руководитель Цырегма Бадмаева;
Диплом III степени
- Евгения Ц., Мылинский детский сад «Чебурашка», руководитель Аюна Ринчинова, Закаменский, у. Мыла.
От 8 до 18 лет
Диплом I степени
- Учащиеся 3-4 классов Кодунской СОШ, руководитель Жаргалма Галданова, Кижингинский район, улус Улзытэ;
Диплом II степени
- Бэлигто М., Усть-Эгитуйская СОШ руководитель Ирина Очирова, Усть-Эгитуйский СДК, Еравнинский район.
От 18 лет и старше
Диплом I степени
- Габанов Бадма, руководитель Гармаева Жаргалма, Хара-Хужирский КСЦ, Окинский район;
Диплом II степени
- Санжижапов Амгалан, Кижингинский район, улус Могсохон;
- Очиров Солбон, с. Енгорбой Закаменский район;
Диплом III степени
- Доржиев Дондок, ДЮСШ, Еравнинский район, с. Усть-Эгита;
- Цыденов Валерий, Закаменский район, у. Мыла, руководитель Цыренова Виктория.
Специальный диплом «За верность традициям»
- Санданов Ринчин-Доржо, Можайская СДК, Еравнинский район, с. Можайка;
- Хамаганова Светлана, у. Балакта, Окинский район, руководитель Путункеева Долгорма.
По итогам конкурса будет издан сборник с лучшими образцами устного фольклора. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
В Бурятии назвали лучших мастеров художественного слова
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