В Бурятии назвали лучших мастеров художественного слова

В Улан-Удэ наградили победителей турнира «Уран хэлэтэнэй урилдаан»



В этом году в четвёртый раз состоялся республиканский турнир мастеров художественного слова «Уран хэлэтэнэй урилдаан». Ежегодно в дни Сагаалгана он собирает участников из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.



Состязания проходят в номинациях: «Үреэлнүүд, юрөөлнүүд» («Благопожелания»), «Тоолуурнууд» («Считалки»), «Оньһон ба хошоо үгэнүүд» («Пословицы, поговорки»), «Жороо үгэнүүд» («Скороговорки»). В этом году в словесных состязаниях приняли участие более 130 участников от 3 до 80 лет.



Награждение победителей состоялось на праздничном мероприятии, посвящённом Сагаалгану, в ФСК 21 февраля. Победители конкурса приняли участие в концертной программе.



Гран-при и денежный приз в размере 10 тысяч рублей завоевал ансамбль «Худан» Усть-Улзытуйского сельского дома культуры (руководитель Цырегма Бадмаева, Кижингинский район, улус Улзытэ). Также призовые места жюри присудило следующим участникам:



Номинация «Үреэлнүүд, юрөөлнүүд»



От 3 до 7 лет

Диплом I степени

- Баярто О., детский сад «Солнышко», руководитель Долгор Шорноева, с. Орлик Окинский район;

Диплом II степени

- Дугар А., Сарюна Б., Сандан Ц., Данзан Ж., Кижингинский детский сад «Жаргал». Руководители: Амгалан Доржиева, Цыпилма Баторова, Кижингинский район;

- Намгар Б., Мылинский детский сад «Чебурашка», руководитель Сэлмэг Жапова, улус Мыла Закаменский район;

Диплом III степени

- Альяна Т., детский сад «Солнышко», руководитель Дарима Бартаева, с. Орлик Окинский район;

- Тумэн-Жаргал Т., детский сад «Солнышко», руководитель Оюна Гармаева, с. Орлик Окинский район;

Специальные дипломы за оригинальность

- Группа «Шпунтики», МБДОУ №95 «Рябинушка». Руководители: Чимитма Дамбаева, учитель бурятского языка, Олеся Павликова, воспитатель;

- Подготовительная группа «Колокольчики», детский сад «Журавлёнок». Руководители: Гэрэлма Гончикова, Дарима Базарова, Светлана Пахомова, Иволгинский район, с. Сотниково.



От 8 до 18 лет

Диплом I степени

- Гэсэр Б., Сарана В., Арсалан Н., Арина И., Цырен Б., Арина Н., Улюнханская СОШ, руководитель Марина Бубеева;

Диплом II степени

- Баирма Д., Сосново-Озёрская средняя общеобразовательная школа №1, руководитель Цыжидма Дамбаева, Еравнинский район;

- Ансабль «Худан», Усть-Улзытуйский СДК, руководитель Цырегма Бадмаева, Кижингинский район, улус Үлзытэ;

Диплом III степени

- Эрдэм Б., Кусотинская СОШ, у. Кусоты Мухоршибирского района;

- Сойжина Ж., Булумская СОШ, руководитель Эржена Дашицыренова, Хоринский район, с. Булум.



От 18 лет и старше

Диплом I степени

- Банзаракцаева Зоя, Карпова Мария, Хребтовская Дарима, с. Корсаково Кабанский район;

- Народный фольклорный ансамбль «Баян сумбэр», РДК «Одон». Руководитель: Жамсаранова Дугарма, Кижингинский район, с. Кижинга;

Диплом II степени

- Будаева Валентина, СКЦ «Кристалл», руководитель Михайлов Виктор, г. Улан-Удэ;

- Очиржапов Ширап, РДК «Одон». Руководитель Шойдокова Сэсэгма, Кижингинский район с.Кижинга;

Диплом III степени

- Шойбонова Оюна, РКЦНТ, Хоринский район;

Специальный диплом «За верность традициям»

- Буянтуева Евдокия, Харганатский сельский ДК, Селенгинский район, руководитель Бальжиева Елена.



Номинация «Магтаал, соло» («Ода, восхваления»)



От 3 до 7 лет

Диплом I степени

- Руслан Т., Мылинский детский сад «Чебурашка», руководитель Должит Очирова, Закаменский, у. Мыла;

Диплом II степени

- Ансамбль «Худан», Усть-Улзытуйский СДК, Кижингинский район, улус Улзытэ, руководитель Цырегма Бадмаева;

Диплом III степени

- Евгения Ц., Мылинский детский сад «Чебурашка», руководитель Аюна Ринчинова, Закаменский, у. Мыла.



От 8 до 18 лет

Диплом I степени

- Учащиеся 3-4 классов Кодунской СОШ, руководитель Жаргалма Галданова, Кижингинский район, улус Улзытэ;

Диплом II степени

- Бэлигто М., Усть-Эгитуйская СОШ руководитель Ирина Очирова, Усть-Эгитуйский СДК, Еравнинский район.



От 18 лет и старше

Диплом I степени

- Габанов Бадма, руководитель Гармаева Жаргалма, Хара-Хужирский КСЦ, Окинский район;

Диплом II степени

- Санжижапов Амгалан, Кижингинский район, улус Могсохон;

- Очиров Солбон, с. Енгорбой Закаменский район;

Диплом III степени

- Доржиев Дондок, ДЮСШ, Еравнинский район, с. Усть-Эгита;

- Цыденов Валерий, Закаменский район, у. Мыла, руководитель Цыренова Виктория.

Специальный диплом «За верность традициям»

- Санданов Ринчин-Доржо, Можайская СДК, Еравнинский район, с. Можайка;

- Хамаганова Светлана, у. Балакта, Окинский район, руководитель Путункеева Долгорма.



По итогам конкурса будет издан сборник с лучшими образцами устного фольклора. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



