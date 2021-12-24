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В Улан-Удэ просят сузить проезжую часть на Удинском мосту

В Улан-Удэ просят сузить проезжую часть на Удинском мосту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, ОНФ в Бурятии
Мост сейчас фактически недоступен для инвалидов

Общественники взяли инвалидную коляску и прокатились на ней по нескольким точкам в Улан-Удэ в присутствии журналистов, чтобы показать, что это очень сложно. В конце эксперимента они направили запрос в администрацию Улан-Удэ с просьбой обратить внимание на недочёты благоустройства, которые создают препятствия для свободного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

- Мы регулярно занимаемся мониторингом общественных территорий на предмет доступности для маломобильных граждан. Отрабатываем в том числе обращения, поступившие от граждан по этой теме на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Есть проблемы, которые требуют исправления, и многие из них возникают при благоустройстве общественных пешеходных зон, – прокомментировал эксперт Народного фронта, куратор федерального проекта «Лаборатория безопасности» в Бурятии Саян Будаев.

Он добавил, что городская среда должна быть удобной, доступной и безопасной абсолютно для всех граждан.

- Например, на Удинском автомобильном мосту тротуары настолько узкие, что на них не могут разойтись два человека. Люди на инвалидных колясках, велосипедисты или семьи с маленькими детьми при пересечении пешком моста не просто испытывают неудобства, а сталкиваются с повседневной проблемой. Прогулочная инвалидная коляска не помещается по ширине пешеходной зоны, которая с двух сторон огорожена металлическими отбойниками и сопряжена в нескольких местах с бетонными электроопорами. Мы считаем, что достаточно на метр расширить данное пространство за счет сужения проезжей части – и безбарьерная среда будет обеспечена, - говорят общественники.


Помимо этого, замечания коснулись бордюра возле пешеходных переходов, которые создают препятствия при переезде дороги на коляске. Обратили внимание и на отсутствие уклонов, спусков, подъемов на тротуарах и пешеходных переходах в центре города. С такой проблемой люди сталкиваются при передвижении, к примеру, по улице Ленина в направлении от улицы Ербанова и на улице Коммунистическая на пешеходном переходе от здания правительства по площади Советов.

Также лифты, установленные специально для маломобильных групп населения, на пешеходном мосту в районе Центрального рынка не работают.

Общественники попросили властей не повторять ошибки при планировании устройства тротуаров и пешеходных переходов. Они хотят, чтобы были учтены замечания при строительстве третьего моста через Уду, чтобы людям с ограниченными возможностями здоровья было удобно.


мост инвалиды ОНФ

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