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В Бурятии возобновила работу переправа «Татаурово-Острог»

В Бурятии возобновила работу переправа «Татаурово-Острог»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Уровень воды в Селенге понизился

С 23 июня с 13 часов Татауровская паромная переправа на автомобильной дороге «Татаурово-Острог» возобновила работу, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.

Работу переправы приостанавливали в связи с высоким уровнем воды в реке Селенга.

Как сообщал «Байкал-Daily», в последние дни вода в реках пошла на убыль. На утро 21 июня, сообщала мэрия Улан-Удэ, уровень реки Селенга стал ниже на 7 см и составляет 183 см. Снижение на 5 см наблюдается и на реке Уда, где уровень воды составляет 156 см. 
переправа Паромные переправы
 
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