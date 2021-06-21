Впрочем, к концу недели обещают дожди
В Улан-Удэ снижается уровень воды в Селенге и Уде, сообщили в пресс-службе мэрии.
На 08:00 21 июня уровень реки Селенга стал ниже на 7 см и составляет 183 см. Снижение на 5 см наблюдается и на реке Уда, где уровень воды составляет 156 см. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.
– Также мы проводим мониторинг вышестоящих гидропостов – Кяхта, Новоселенгинск, Хилок, Чикой. Сейчас по всем гидропостам отмечается снижение, но к концу недели обещают дожди. Поэтому будем также продолжать мониторинг воды и проводить разъяснительную работу, доводить до населения информацию о складывающейся обстановке. До всех председателей ДНТ и СНТ, которые находятся в зоне риска, ежедневно доводятся сведения об уровне воды, – отметил Дмитрий Федоров.
Продолжается подворовый обход частного сектора Левобережья. Дома обходят сотрудники администрации Советского района. Специалисты разъясняют, как вести себя в случае ЧС, как уберечь имущество, также уточняют информацию, необходимую в случае эвакуации жителей. Это количество проживающих в доме, количество маломобильных граждан, вопросы страхования жилья, возможность временного переезда и количество домашних животных.
До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в обеих реках должен составлять не менее 230 см. В Селенге критической считается отметка в 330 см, в Уде - 400 см.
С 11 июня в Улан-Удэ введён режим «Повышенная готовность».
Как сообщал «Байкал-Dailу», в последние два года в Улан-Удэ наблюдался достаточно критичный подъём воды. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, если повторится наводнение, наподобие того, что было в 1993 году, сейчас в затопляемой зоне окажется порядка 48 тысяч жителей. Это около 13 тысяч домов, шесть школ, пять детских садов. Возможный ущерб от такого наводнения составит порядка 319 миллиардов рублей.
Вода в реках Улан-Удэ пошла на убыль
Общество, Фото:
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