Один из четырёх бежавших северокорейцев умер в Бурятии

Пожилой северокореец сам попросил друзей бросить его на границе Бурятии
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова раскрыла новые подробности невероятной истории о пути к свободе северокорейцев, задержанных на границе в Бурятии и затем оказавшихся в колонии.
Как сообщал «Байкал-Daily», трое граждан Северной Кореи решили бежать от диктаторского режима чучхе. Они узнали, что в Монголии есть посольство Республики Корея, и там можно получить документы, дающие право проживания в этой стране. В марте 2019 года северокорейцы отправились в Монголию, границу решили пересекать незаконно. В Улан-Удэ купили бумажную карту и по ней проложили маршрут. Пешком к границе пошли из села Боций Джидинского района Бурятии. В ста метрах от границы их поймали пограничники. Северокорейцы сначала находились в улан-удэнском СИЗО. Затем суд отправил их в колонию, они получили по 1 году 8 месяцев лишения свободы.
Из колонии мужчины были освобождены условно-досрочно. В случае депортации домой, в КНДР их ожидала бы смертная казнь. Но в конце марта их многолетняя мечта сбылась - они улетели в Южную Корею, обретя долгожданную свободу.
Как оказалось, северокорейцев в самом начале было четверо, а не трое.
- На самом деле их было четверо, один из них в начале пути «к свободе» умер, т.к. у него были проблемы со здоровьем. Тело мужчины обнаружено в Джидинском районе. По пути к границе с Монголией мужчина ввиду возраста не мог идти дальше, он сказал своим друзьям, чтобы они его оставили и двигались дальше, - поделилась уполномоченный по правам человека в Бурятии.
Северокорейцы до последнего скрывали информацию о своём друге. Мужчины не хотели, чтобы его выслали из России - думали, что он смог вернуться в Амурскую область.
- Следует отметить, что СУ СК РФ по РБ проводилась доследственная проверка, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. По словам очевидцев, когда граждане узнали о смерти их друга – заплакали, - поведала Жамбалова.
О самой истории
- Читая сводку от силовых структур по задержанию граждан Северной Кореи 26 марта 2019 года, которые пытались незаконно пересечь границу из России в Монголию в районе одного из сел Джидинского района, я и подумать не могла, что последующие два года буду заниматься вопросами защиты их прав и свобод. В своей работе часто сталкиваюсь с вопросами депортации иностранных граждан, обычно это жители Казахстана, Узбекистана. Возвращаясь на родину, они лишаются права вновь прибыть в Российскую Федерацию. В Северной Корее законы намного суровее, и наказание намного строже, - рассказывает о начале этой истории Юлия Жамбалова.
В конце апреля 2019 года с ней связались представители организации, занимающейся вопросами защиты прав беженцев на территории России, с просьбой оказать содействие этим гражданам. Бурятский омбудсмен сообщила, что рекомендовала адвоката, который занялся решением вопроса совместно с этой организацией.
В мае 2019 года в СИЗО Юлия Жамбалова посещала камеры, где находились мужчины из Северной Кореи. Один из задержанных имел хроническое заболевание и нуждался в оказании медпомощи. Также он находился в камере с курящими гражданами, что было ему противопоказано. «По итогам моей проверки условий их содержания гражданина перевели в камеру для некурящих, и так же я взяла на контроль вопрос оказания ему медицинской помощи», - отмечает Жамбалова.
В августе 2019 года суд вынес приговор, северокорейцам назначили наказание - 1 год 8 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
- Занимаясь вопросами уголовного преследования, мы понимали, что, окажись они на свободе, встанет вопрос о законности их нахождения в России, о возможной депортации из страны, так как они совершили, хоть и неоконченное, но преступление, относящееся к категории тяжких, - продолжает она.
Поэтому были подготовлены документы в Европейский суд по правам человека. 27 мая 2019 года судом рассмотрена жалоба о применении срочных мер в отношении трёх граждан Северной Кореи. Европейский суд практически моментально принял решение, согласно которому властям России указано, что эти мужчины не подлежат высылке в Северную Корею.
Позже постановлением суда от 6 февраля 2020 года северокорейцы были освобождены условно-досрочно. Также мужчины получили временное убежище на территории России.
- Для переселения в Южную Корею гражданам нужно было пройти собеседование в консульстве этой страны в Москве. Были подготовлены с помощью УВМ МВД по Бурятии справки следования, однако ввиду коронавируса и сложившейся ситуации в Москве (одному из граждан более 60 лет), поездка был отменена, - объясняет ситуацию Юлия Жамбалова.
Адвокат нашёл для них жильё в Улан-Удэ, граждане смогли улететь из Бурятии только 16 июня прошлого года.
- В Москве их встречали представители организации, с которой мы сотрудничали, и после получения временного убежища корейцы были направлены для проживания в Центр временного размещения вынужденных переселенцев и беженцев МВД России, расположенный в Тамбовской области, откуда в последующем направлены в Южную Корею, - пишет Юлия Жамбалова.
В конце марта 2021 года сбылась мечта мужчин, сбежавших из своей диктаторской страны – они вылетели в Южную Корею.
Один из четырёх бежавших северокорейцев умер в Бурятии
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