Спасённый в Бурятии северокореец: «На Родине тюрьма или расстрел»

В передаче «Ваше право» известного юриста, общественницы Александры Мяхановой, рассказали про троих беженцев из КНДР, которых задержали в Бурятии два года назад. Они отбыли срок в колонии и получили долгожданную свободу, отправившись вместо своей диктаторской страны в Южную Корею.
Как сообщал «Байкал-Daily», трое граждан Северной Кореи твёрдо решили бежать от диктаторского режима чучхе. Они узнали, что в Монголии есть посольство Республики Корея и там можно получить документы, дающие право проживания в этой стране. В марте 2019 года северокорейцы отправились в Монголию, границу решили пересекать незаконно. В Улан-Удэ они купили бумажную карту Бурятии. По ней и прочертили маршрут. Сперва доехали до села Боций Джидинского района, затем пешком двинулись в сторону Монголии. В ста метрах от границы их поймали пограничники. Северокорейцы сначала находились в улан-удэнском СИЗО. Затем суд отправил их в колонию, они получили по 1 году 8 месяцев лишения свободы.
Из колонии северокорейцы были освобождены условно-досрочно. На днях стало известно, что они улетели в Южную Корею, обретя долгожданную свободу.
В программе «Ваше право» показали интервью с одним из мужчин, когда они ещё находились в Улан-Удэ. Беседа состоялась летом 2020 года в условиях строжайшей секретности.
- Долго договаривались с ними о встрече. Обращалась к нескольким лицам. В результате переговоров мы получили согласие. За нас поручились, что мы очень положительные и умеем держать слово. Понятно, что мы не могли подвергнуть риску жизни и здоровье как и их, так и их родственников. Поэтому пообещала, что пока они не окажутся в Южной Корее, никто не узнает, где они и что нам рассказали, - рассказала Александра Мяханова в своём блоге на «Байкал-Dailу».
Мужчина на видео рассказывает, что прибыл в Россию – Амурскую область - на заработки, проработал здесь какое-то время, отправлял родным деньги. «Хотел на Родину, но они (там – ред.) несвободные. Всё равно деньги, всё забирают, всё равно тюрьма или стрелять, не знаю», - отмечает уроженец КНДР.
Также он добавляет, что давно хотел уехать в Южную Корею - с 1997 года.
Далее северокореец рассказал, что они рассматривали многие варианты попасть в дальнейшем в Южную Корею. В том числе рассматривался вариант пересечения границы России и Китая. Однако в итоге северокорейцы побоялись, что в Поднебесной их могут «забрать». Они решились пересечь границу России и Монголии через Бурятию. Предварительно прочитали про республику и данную местность в Интернете.
После задержания на границе, по словам мужчины, с ними в Бурятии обращались нормально на всех этапах.
- Южная Корея свободная. Я хочу в Южную Корею. Северная Корея не свободна, - подчеркнул кореец в конце интервью.
Можно сказать, что мужчинам сильно повезло. Депортируй их из Бурятии обратно в Северную Корею, их ждала бы смертная казнь.
- В некоторых регионах, в основном в ДФО, граждан КНДР передают их стране после совершения правонарушений по КоАП или УК. Что, повторимся, достаточно опасно для них. Бурятия же становится примером, как надо помогать такой категории иностранных граждан с помощью международных организаций. Это не предположение. Это факт, из первых уст знаю, - заключает ведущая Александра Мяханова в конце программы.