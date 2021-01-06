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Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 3. Июль–сентябрь

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
2012-й запомнился множеством совершенно безбашенных массовых мероприятий, многие из которых больше уже и не повторились

«Байкал-Dailу» продолжает благодаря снимкам фотокорреспондента Сергея Тарасенко вспоминать, каким было наше прошлое. Продолжаем путешествие в 2012-й.

- 2012-й запомнился множеством совершенно безбашенных массовых мероприятий, многие из которых больше уже и не повторились. Запуск небесных фонарей, летний каток и пенное шоу. Жутко коммерческий развязно-китчевый парад невест. Абсолютно карнавальный день города. Грандиозный день древнего города у Гуннского городища с настоящими шаманами и реконструкторами рыцарских поединков. Гуннская тема была на пике популярности, а идея «состарить» город на пару тысяч лет витала в коридорах мэрии, - вспоминает Сергей Тарасенко.

Смотрите также в подборке — строительство и открытие развязки у Центрального рынка, праздник «День молока», концерт Boney-M на Центральном стадионе.


Первая часть фотоархива «Улан-Удэ в 2012 году (январь – май) – по ссылке.

Вторая часть – «Улан-Удэ в 2012 году. Часть 2. Май–июль»по ссылке.

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