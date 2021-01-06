Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 3. Июль–сентябрь

«Байкал-Dailу» продолжает благодаря снимкам фотокорреспондента Сергея Тарасенко вспоминать, каким было наше прошлое. Продолжаем путешествие в 2012-й.
- 2012-й запомнился множеством совершенно безбашенных массовых мероприятий, многие из которых больше уже и не повторились. Запуск небесных фонарей, летний каток и пенное шоу. Жутко коммерческий развязно-китчевый парад невест. Абсолютно карнавальный день города. Грандиозный день древнего города у Гуннского городища с настоящими шаманами и реконструкторами рыцарских поединков. Гуннская тема была на пике популярности, а идея «состарить» город на пару тысяч лет витала в коридорах мэрии, - вспоминает Сергей Тарасенко.
Смотрите также в подборке — строительство и открытие развязки у Центрального рынка, праздник «День молока», концерт Boney-M на Центральном стадионе.
Первая часть фотоархива «Улан-Удэ в 2012 году (январь – май) – по ссылке.
Вторая часть – «Улан-Удэ в 2012 году. Часть 2. Май–июль» - по ссылке.
Смотрите также:
Фотоархив: Улан-Удэ в 2004 году
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2005 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2006-м году
Фотоархив: «Алтаргана-2006»
Фотоархив: Этапы строительства Триумфальной арки и празднование 340-летия Улан-Удэ в 2006-м
Фотоархив: Улан-Удэ в 2007 году
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2008 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2009 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2010 году
Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Празднование 350-летия вхождения Бурятии в состав России
Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Мистерия Цам
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 1. Январь–май
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 2. Май–июль