Фотограф Сергей Тарасенко представил снимки, благодаря которым можно вспомнить – какой была столица Бурятии 14 лет назад
«Байкал-Daily» уже представлял фотоархив событий в Улан-Удэ в 2005 году и в 2006 году. Однако в подборку снимков 14-летней давности не вошли кадры этапов строительства Триумфальной арки и празднования 340-летия города – мы решили их выделить в отдельную часть.
- В 1891 году в честь приезда цесаревича Николая в Верхнеудинске была построена Триумфальная арка «Царские ворота». В 1917-м с сооружения сбросили двуглавого орла, а в 1936 году снесли и саму арку. Ко дню 340-летия города Улан-Удэ в 2006 году Триумфальную арку решили восстановить. От предыдущих Царских ворот новая арка отличается только размером — она стала больше. Далеко не всем тогда пришёлся по вкусу новый архитектурный объект, но сейчас он, бесспорно, один из самых узнаваемых символов города. В мае и июне 2006-го я часто проходил мимо и иногда снимал этапы строительства арки, - рассказал фотограф Сергей Тарасенко.
Напомним, 11 июня состоялось торжественное открытие Триумфальной арки, а 12 июня — шествие коллективов города по площади Советов. Завершилось празднование 340-летия Улан-Удэ салютом на стадионе имени 25-летия БурАССР.
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ весной и летом 2006 года
Общество, Фото:
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