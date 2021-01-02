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Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 2. Май–июль

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Восемь лет Улан-Удэ выглядел по-другому, а в городе проводились яркие мероприятия. Как это было – на исторических кадрах Сергея Тарасенко

«Байкал-Daily» продолжает увлекательное путешествие в прошлое благодаря работам фотокорреспондента Сергея Тарасенко. Вспоминаем, каким был Улан-Удэ в мае-июле 2012 года. 

- Чебурашки в Этнографическом, фестиваль воздушных змеев, Пушкинский день, фестиваль танцев «Венок Дружбы», летающие мотоциклисты, жаркий летний каток и пенное шоу на площади Советов, «Ночь ёхора» на Центральном стадионе. 2012-й удивлял и радовал, - вспоминает Сергей Тарасенко.

Первая часть фотоархива «Улан-Удэ в 2012 году (январь – май) – по ссылке.

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