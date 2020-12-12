Какой была столица Бурятии, и какие события происходили 8 лет назад – на кадрах Сергея Тарасенко
«Байкал-Daily» продолжает путешествие в прошлое столицы Бурятии благодаря архиву фотокорреспондента Сергея Тарасенко. На этот раз – 2012 год, январь-май.
На территории бывшего судостроительного завода непривычно пусто. Возводится новый корпус БГУ. На «Прогрессе» ещё висят афиши фильмов. Рядом с пустующим «Юбилейным» строится что-то многоэтажное.
- Почётный гость «Лыжни России» — восходящая звезда лыжного спорта Алиса Жамбалова. На «Сказочный Сагаалган» прибыли японский Санта-Клаус Ямамото из города Ямагата и тувинский Морозный старец Соок-Ирей. Продолжается строительство развязки у Центрального рынка. Сразу две первомайские демонстрации. Грандиозный запуск небесных фонарей на Богородском острове. Самый многочисленный и самый последний. Закончился пожаром на острове и массовым падением фонарей на близлежащих улицах, - рассказал Сергей Тарасенко.
Смотрите также:
Фотоархив: Улан-Удэ в 2004 году
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2005 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2006-м году
Фотоархив: «Алтаргана-2006»
Фотоархив: Этапы строительства Триумфальной арки и празднование 340-летия Улан-Удэ в 2006-м
Фотоархив: Улан-Удэ в 2007 году
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2008 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2009 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2010 году
Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Празднование 350-летия вхождения Бурятии в состав России
Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Мистерия Цам
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 1. Январь–май
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пользователям понравилось исполнение популярной ранее песни
Какой была столица Бурятии, и какие события происходили 8 лет назад – на кадрах Сергея Тарасенко
Прямой эфир состоится завтра
В Верховном суде Бурятии пообещали, помощь детям будет оказываться и впредь
На вопросы, связанные с недавними землетрясениями, «Байкал-Daily» ответил заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов
Рейд в столице Бурятии проходил сегодня ночью
Экс-руководитель УКС правительства республики обвиняется в служебном подлоге
За сутки скончались 3 больных COVID-19
В Улан-Удэ днём небольшой снег
Фотографы, вдохновлённые заповедной природой, смогли остановить мгновения байкальской зимы
Эта игра – своеобразный настольный микс бильярда, кёрлинга и боулинга
Пока в конюшне реабилитационного центра три лошади
Кандидатов готовят победители прошлых армейских игр
Зрительское голосование за финалисток продлится до конца декабря
Памятная монета изготовлена из серебра 999 пробы