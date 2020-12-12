Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 1. Январь–май

«Байкал-Daily» продолжает путешествие в прошлое столицы Бурятии благодаря архиву фотокорреспондента Сергея Тарасенко. На этот раз – 2012 год, январь-май.На территории бывшего судостроительного завода непривычно пусто. Возводится новый корпус БГУ. На «Прогрессе» ещё висят афиши фильмов. Рядом с пустующим «Юбилейным» строится что-то многоэтажное.- Почётный гость «Лыжни России» — восходящая звезда лыжного спорта Алиса Жамбалова. На «Сказочный Сагаалган» прибыли японский Санта-Клаус Ямамото из города Ямагата и тувинский Морозный старец Соок-Ирей. Продолжается строительство развязки у Центрального рынка. Сразу две первомайские демонстрации. Грандиозный запуск небесных фонарей на Богородском острове. Самый многочисленный и самый последний. Закончился пожаром на острове и массовым падением фонарей на близлежащих улицах, - рассказал Сергей Тарасенко.