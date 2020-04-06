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Фотоархив: «Алтаргана-2006» Общество, Окунуться в прошлое и вспомнить незабываемую первую в Бурятии «Алтаргану» с её весельем и казусами. Это возможно благодаря фотографиям Сергея Тарасенко из 2006 года