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06 Апреля

05 Апреля

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Фотоархив: «Алтаргана-2006»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Окунуться в прошлое и вспомнить незабываемую первую в Бурятии «Алтаргану» с её весельем и казусами. Это возможно благодаря фотографиям Сергея Тарасенко из 2006 года

«Байкал-Daily» продолжает увлекательное путешествие в прошлое с фотокорреспондентом Сергеем Тарасенко. Ранее мы уже представляли, каким Улан-Удэ был в 2005 годув 2006 году. Также вспоминали этапы строительства Триумфальной арки и празднование 340-летия Улан-Удэ.

В июне 2006-го в Улан-Удэ впервые прошёл международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана». В Этнографическом музее народов Забайкалья развернулся фестиваль юрт, в Художественном музее имени Сампилова экспонировались выставка народного творчества и фото-выставка Андрея Мархотина «Храм Будды на берегах Невы». На различных площадках города прошли концерты и конкурсные программы. Парад участников фестиваля принял стадион имени 25-летия БурАССР.

- Всё было очень красочно и весело. Но мне фестиваль запомнился тем, что в один из дней местную прессу не пустили на концерт супермодного тогда Амархуу Борхуу. Причём при наличии специально выданных для этого пропусков. В тот день я снял всего один кадр с озадаченными фотографами у входа для прессы и главным милиционером, ныне очень известным политическим деятелем. Ну, а Амархуу тогда не вошёл в хроники города. Не судьба, - вспоминает Сергей Тарасенко.

Завершился фестиваль конными скачками на городском ипподроме.

Алтаргана история Бурятии история Улан-Удэ
 
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