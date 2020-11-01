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Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Празднование 350-летия вхождения Бурятии в состав России

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Каким был Улан-Удэ девять лет назад, и что тогда происходило – в яркой подборке фотографа Сергея Тарасенко

«Байкал-Daily» продолжает увлекательное путешествие в прошлое с фотокорреспондентом Сергеем Тарасенко. Продолжаем погружение в историю города Улан-Удэ. Наверняка все уже соскучились по большим праздникам. Смотрите, как это было девять лет назад.

Главным событием 2011 года в Улан-Удэ стало празднование 350-летия добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства. К этой дате был отремонтирован Театр оперы и балета, построен Центральный стадион, открыт новый фонтан на Театральной площади.

1 июля, в основной день праздника, на площади Советов состоялось грандиозное шоу с участием делегаций из районов республики. Проспект Победы превратился в огромную выставку-ярмарку. На улан-удэнском Арбате прошли народные гуляния. А вечером на концерте на новом стадионе жителей республики поздравил с праздником сам Владимир Путин.

— Просматривая снимки из архива, я подумал: а где же концерт? И вспомнил, что на стадион меня тогда не пустили, так как я «прозевал» аккредитацию. Её нужно было получить днём в оперном театре, а я увлёкся съёмками на ярмарке районов и опоздал. Так я не снял Путина. Впрочем, всё самое интересное происходит обычно совсем не на сцене... - вспоминает Сергей Тарасенко.

2 июля на площади Советов прошёл большой спортивный праздник и показ мод, а в Этнографическом музее — спектакль Театра кукол «Ульгэр» «Небесный аргамак». 3 июля на Центральном стадионе состоялся культурно-спортивный праздник Сурхарбан.

— Помню, все эти дни стояла невыносимая жара. Как же я сочувствовал артистам, облачённым в плотные, а иногда даже в меховые костюмы, стоящих часами в ожидании комиссии и почётных гостей! Позавидовать можно было разве что борцам. Ну, с погодой на праздники у нас всегда какая-то беда: не жара, так проливной дождь, - рассказывает Сергей Тарасенко.




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