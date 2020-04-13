Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2008 году

На кадрах фотографа Сергея Тарасенко – яркая жизнь Улан-Удэ 2008 года. Фотографии позволят вернуться в город, который сейчас так сильно изменился
«Байкал-Daily» продолжает увлекательное путешествие в прошлое благодаря фотокорреспонденту Сергею Тарасенко. На этот раз – 2008 год.
- Старый мост через Уду ещё не снесён. Памятник покорителям космоса ещё на месте. Но на стадионе 25-летия БурАССР уже спилили деревья. Улица Цивилёва без многоэтажек. В кинотеатре «Эрдэм» ещё что-то показывают. На Дворце детского и юношеского творчества — мозаика с пионерами! Жаль, не успел снять её поближе. Совсем скоро она будет варварски сбита с фасада. Фонтан у ДК ЛВРЗ выглядит вполне жизнерадостно. Строится «Европа». Сгорел дом на месте теперешнего восьмого корпуса БГУ, - рассказывает Сергей Тарасенко.
Фотографа удивило, что на Дне Победы люди в основном без ленточек и ещё без портретов на палочках. И, похоже, в моде бордовая краска для волос.
Сбылся популярный анекдот 1970-х – коней с Оперного сняли! Кстати, сейчас эти отреставрированные кони стоят у шаманского храма «Тэнгэри».
- Парад раскладушек на «Арбате» умилил. Но больше всего меня поразила мультяшная картинка с улыбающимися коронавирусами на одной из рекламных тумб. Жаль, обрезан низ и не видно, что же там такое рекламировали, - говорит Сергей.
Ещё в подборке: празднование Сагаалгана, концерты групп «FPG» и «Пурген», концерт в поддержку Ивана Долганова (гитариста «Проникающей радиации», лишившегося обеих рук и одной ноги под колёсами локомотива), «Российский азимут», Надежда Бабкина в Академии культуры, фестиваль «Венок Дружбы», первый визит Морихиро Ивата в Бурятию, самая первая «Ночь ёхора», ёхор на «Арбате», день города и «Кросс наций».
Ранее мы уже представляли, каким Улан-Удэ был в 2005 году, в 2006 году. Также вспоминали этапы строительства Триумфальной арки и празднование 340-летия Улан-Удэ. Отдельно собрали фотоархив с празднования первой в Бурятии «Алтарганы» в 2006 году. Окунулись также в 2007 год.
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2008 году
Общество, Фото:
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