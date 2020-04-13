 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Апреля

12 Апреля

Популярное

Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2008 году

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На кадрах фотографа Сергея Тарасенко – яркая жизнь Улан-Удэ 2008 года. Фотографии позволят вернуться в город, который сейчас так сильно изменился

«Байкал-Daily» продолжает увлекательное путешествие в прошлое благодаря фотокорреспонденту Сергею Тарасенко. На этот раз – 2008 год.

- Старый мост через Уду ещё не снесён. Памятник покорителям космоса ещё на месте. Но на стадионе 25-летия БурАССР уже спилили деревья. Улица Цивилёва без многоэтажек. В кинотеатре «Эрдэм» ещё что-то показывают. На Дворце детского и юношеского творчества — мозаика с пионерами! Жаль, не успел снять её поближе. Совсем скоро она будет варварски сбита с фасада. Фонтан у ДК ЛВРЗ выглядит вполне жизнерадостно. Строится «Европа». Сгорел дом на месте теперешнего восьмого корпуса БГУ, - рассказывает Сергей Тарасенко.

Фотографа удивило, что на Дне Победы люди в основном без ленточек и ещё без портретов на палочках. И, похоже, в моде бордовая краска для волос.

Сбылся популярный анекдот 1970-х – коней с Оперного сняли! Кстати, сейчас эти отреставрированные кони стоят у шаманского храма «Тэнгэри».

- Парад раскладушек на «Арбате» умилил. Но больше всего меня поразила мультяшная картинка с улыбающимися коронавирусами на одной из рекламных тумб. Жаль, обрезан низ и не видно, что же там такое рекламировали, - говорит Сергей.

Ещё в подборке: празднование Сагаалгана, концерты групп «FPG» и «Пурген», концерт в поддержку Ивана Долганова (гитариста «Проникающей радиации», лишившегося обеих рук и одной ноги под колёсами локомотива), «Российский азимут», Надежда Бабкина в Академии культуры, фестиваль «Венок Дружбы», первый визит Морихиро Ивата в Бурятию, самая первая «Ночь ёхора», ёхор на «Арбате», день города и «Кросс наций».

Ранее мы уже представляли, каким Улан-Удэ был в 2005 годув 2006 году. Также вспоминали этапы строительства Триумфальной арки и празднование 340-летия Улан-Удэ. Отдельно собрали фотоархив с празднования первой в Бурятии «Алтарганы» в 2006 году. Окунулись также в 2007 год
история история Бурятии история Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В нацпарке Бурятии мужчина добывал гравий и песок
В нацпарке Бурятии мужчина добывал гравий и песок
Общество, 13.04.2020
Он будет привлечён к административной ответственности
Почти 300 жителей Бурятии с почечной недостаточностью получили компенсацию
Почти 300 жителей Бурятии с почечной недостаточностью получили компенсацию
Общество, 13.04.2020
Выплата предоставляется ежемесячно по заявлению гражданина
В Бурятии неполные семьи также получат продуктовые наборы
В Бурятии неполные семьи также получат продуктовые наборы
Общество, 13.04.2020
Республиканский штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией принял решение о выдаче продуктовых наборов детям с одним родителем
Исследователей «Заповедного Подлеморья» потрясла природа Ушканьих островов
Исследователей «Заповедного Подлеморья» потрясла природа Ушканьих островов
Общество, 13.04.2020
Научный отдел учреждения обрабатывает материалы прошлого полевого сезона в условиях самоизоляции
В Улан-Удэ началась фасовка сухпайков для школьников
В Улан-Удэ началась фасовка сухпайков для школьников
Общество, 13.04.2020
Выдавать продуктовые наборы будут строго по графику
Бурятский «БурМоДэнс» добрался до Нью-Йорка
Бурятский «БурМоДэнс» добрался до Нью-Йорка
Общество, 13.04.2020
Три девушки исполнили бурятский танец на полупустой улице крупнейшего американского города
Военных в Бурятии проверят на силу, ловкость и выносливость
Военных в Бурятии проверят на силу, ловкость и выносливость
Общество, 13.04.2020
Военнослужащие сдадут контрольную проверку уровня физической подготовленности
Роспотребнадзор: В Бурятии рано говорить о спаде коронавируса
Роспотребнадзор: В Бурятии рано говорить о спаде коронавируса
Общество, 13.04.2020
В республике отмечается постоянный рост числа инфицированных
В Улан-Удэ устремился вниз индекс самоизоляции
В Улан-Удэ устремился вниз индекс самоизоляции
Общество, 13.04.2020
По данным «Яндекс», на улицах столицы Бурятии стало много людей
В Иркутской области ожидается высокий класс пожарной опасности
В Иркутской области ожидается высокий класс пожарной опасности
Общество, 13.04.2020
Прогноз связан с сухостью леса и силой ветра
21 тысяча школьников Бурятии не смогла обучаться дистанционно
21 тысяча школьников Бурятии не смогла обучаться дистанционно
Общество, 13.04.2020
В Бурятии озвучили итоги первой недели дистанционного обучения школьников
Школьница из Бурятии стала лучшей в России благодаря петроглифам
Школьница из Бурятии стала лучшей в России благодаря петроглифам
Общество, 13.04.2020
Этноэкологическое исследование школьницы из Бурятии оказалось лучшим в стране
10 человек в Иркутской области накажут за сжигание травы
10 человек в Иркутской области накажут за сжигание травы
Общество, 13.04.2020
Жители региона продолжают нарушать правила пожарной безопасности

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^