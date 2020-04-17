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Фотоархив: Улан-Удэ в 2009 году

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На кадрах Сергея Тарасенко – прошлое 11-летней давности. Вроде бы, не так давно, но всё уже по-другому

«Байкал-Daily» продолжает путешествие в прошлое столицы Бурятии благодаря архиву фотокорреспондента Сергея Тарасенко. Сейчас – 2009 год.

На снимках каток и зелёные человечки на площади Советов, оперный без коней, «Европа» в лесах, повсюду стройки. В Иволгинском дацане ещё нет стадиона. «Мать-Бурятия» на новом месте.

- «Средневековый» пристрой к Дому Быта ещё «CARLOS». Потом из этих же букв соберут «OSCAR», а что там написано сейчас, после череды переименований, я даже и не знаю, - делится Сергей. – Крещенские купания — просто мечта фотографа: в открытой купели на фоне Одигитрия. И никаких палаток. Раздеваются и одеваются в машинах, а некоторые смельчаки — прямо здесь же, на льду.

Также вашему вниманию первая большая выставка Даши Намдакова в Сампиловском музее. Спортивное ориентирование в Этнографическом под проливным дождём.

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