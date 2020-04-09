«Байкал-Daily» поможет «вернуться в мой 2007-й» благодаря архивным фото Сергея Тарасенко
Мы продолжаем путешествие в прошлое с фотокорреспондентом Сергея Тарасенко. На этот раз на очереди – 2007-й год
- В 2007-м по площади Революции можно было проплыть на каноэ, на площади Советов не было плитки, а в «Прогрессе» ещё показывали фильмы. Крещенские купания на Уде были в диковинку, а в подвале ДК ЛВРЗ ещё не отгремели панк-концерты, - вспоминает Сергей.
В 2007-м Улан-Удэ фестивалил. Один за другим прошумели встреча старообрядцев мира «Путь Аввакума», казачий фестиваль, фестиваль экстремальных видов спорта «Адреналин Fest», фестиваль кузнецов, фестиваль кукольных театров «Путь кочевника». А в день города на местном «Арбате» прошёл грандиозный фестиваль оркестров.
Осенью Улан-Удэ встретил всероссийский автопробег Владивосток-Москва, посвященный борьбе со СПИДом. На площади Советов выступили Влад Топалов, Юлия Чичерина, группа «Конец фильма».
В фотоподборке вы также увидите празднование Сагаалгана, массовый забег «Кросс наций» и необычную тусовку на открытии выставки Аркадия Перенова и Любови Воронцовой в музее истории города.
Ранее мы уже представляли, каким Улан-Удэ был в 2005 году, в 2006 году. Также вспоминали этапы строительства Триумфальной арки и празднование 340-летия Улан-Удэ. Отдельно собрали фотоархив с празднования первой в Бурятии «Алтарганы» в 2006 году.
Фотоархив: Улан-Удэ в 2007 году
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