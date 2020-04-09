 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Апреля

08 Апреля

Популярное

Фотоархив: Улан-Удэ в 2007 году

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» поможет «вернуться в мой 2007-й» благодаря архивным фото Сергея Тарасенко

Мы продолжаем путешествие в прошлое с фотокорреспондентом Сергея Тарасенко. На этот раз на очереди – 2007-й год

- В 2007-м по площади Революции можно было проплыть на каноэ, на площади Советов не было плитки, а в «Прогрессе» ещё показывали фильмы. Крещенские купания на Уде были в диковинку, а в подвале ДК ЛВРЗ ещё не отгремели панк-концерты, - вспоминает Сергей.

В 2007-м Улан-Удэ фестивалил. Один за другим прошумели встреча старообрядцев мира «Путь Аввакума», казачий фестиваль, фестиваль экстремальных видов спорта «Адреналин Fest», фестиваль кузнецов, фестиваль кукольных театров «Путь кочевника». А в день города на местном «Арбате» прошёл грандиозный фестиваль оркестров.

Осенью Улан-Удэ встретил всероссийский автопробег Владивосток-Москва, посвященный борьбе со СПИДом. На площади Советов выступили Влад Топалов, Юлия Чичерина, группа «Конец фильма».

В фотоподборке вы также увидите празднование Сагаалгана, массовый забег «Кросс наций» и необычную тусовку на открытии выставки Аркадия Перенова и Любови Воронцовой в музее истории города.

Ранее мы уже представляли, каким Улан-Удэ был в 2005 годув 2006 году. Также вспоминали этапы строительства Триумфальной арки и празднование 340-летия Улан-Удэ. Отдельно собрали фотоархив с празднования первой в Бурятии «Алтарганы» в 2006 году.

история история Улан-Удэ история Бурятии
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Росгвардейцы изъяли у жителей Иркутской области 1338 единиц оружия
Росгвардейцы изъяли у жителей Иркутской области 1338 единиц оружия
Общество, 09.04.2020
Владельцы нарушили сроки перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия
Жители Иркутской области обманывали заводчиков собак
Жители Иркутской области обманывали заводчиков собак
Общество, 09.04.2020
Аферисты обманывали заводчиков французских бульдогов
Фотоархив: Улан-Удэ в 2007 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2007 году
Общество, 09.04.2020
«Байкал-Daily» поможет «вернуться в мой 2007-й» благодаря архивным фото Сергея Тарасенко
Жителей Бурятии приглашают поучаствовать в патриотической акции
Жителей Бурятии приглашают поучаствовать в патриотической акции
Общество, 09.04.2020
В России стартовала акция «Женское лицо Победы»
Зоогалерея Иркутска собирает лекарства для старенькой тигрицы
Зоогалерея Иркутска собирает лекарства для старенькой тигрицы
Общество, 09.04.2020
Тигрица Ириска вынуждена ежедневно принимать горсть таблеток
Монгольских студентов доставят домой транзитом через Бурятию
Монгольских студентов доставят домой транзитом через Бурятию
Общество, 09.04.2020
Глава Бурятии поручил выделить транспорт и организовать сопровождение
Картины художника Зорикто Доржиева воссоздают жители разных стран
Картины художника Зорикто Доржиева воссоздают жители разных стран
Общество, 09.04.2020
«Вот он, мой звёздный час», - отреагировал известный художник
В Улан-Удэ временно демонтируют памятник Рокоссовскому
В Улан-Удэ временно демонтируют памятник Рокоссовскому
Общество, 09.04.2020
Продолжаются работы по облицовке постамента гранитным камнем
Драматург Анастасия Букреева в Улан-Удэ: «Художественная правда гораздо сильнее обычной»
Драматург Анастасия Букреева в Улан-Удэ: «Художественная правда гораздо сильнее обычной»
Общество, 09.04.2020
О творческой лаборатории в Улан-Удэ, о том, каково быть драматургом сейчас, и многом другом рассказала в интервью известный российский драматург Анастасия Букреева
В Забайкалье осуждённых учат профилактике коронавируса
Общество, 09.04.2020
Осуждённые женщины стали чаще убираться, проветривать помещения и менять марлевые маски
В Бурятии у кур нет сальмонеллеза
В Бурятии у кур нет сальмонеллеза
Общество, 09.04.2020
Пробы брали у кур «Улан-Удэнской птицефабрики»
Вадим Бредний подарит «инфекционке» аппарат ИВЛ
Вадим Бредний подарит «инфекционке» аппарат ИВЛ
Общество, 09.04.2020
«Может так случиться, что потребуется кислород, и он спасёт чьи-то жизни», сказал Вадим Бредний
Иркутске спасатели онлайн покажут, как спасти малыша в случае беды
Иркутске спасатели онлайн покажут, как спасти малыша в случае беды
Общество, 09.04.2020
Прямой эфир пройдёт в официальном Instagram-аккаунте МЧС Иркутской области

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^