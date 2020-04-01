Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2005-м году

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Окунёмся в прошлое? Фотограф Сергей Тарасенко представил уникальные кадры о событиях в Улан-Удэ 15-летней давности



Очевидно, что никаких массовых мероприятий не будет ещё очень долго. Поэтому самое время разобрать архивы! Так решил фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко.



- Что когда-то при съёмке казалось незначительным, через годы приобретает истинную ценность. Посмотрите, каким был Улан-Удэ 15 лет назад! Кто помнит, где тогда стояла скульптура Мать-Бурятия? Как выглядел Центральный рынок без развязки? Узнаете ли вы Вознесенскую церковь за Удой? Какие события происходили в городе? – поделился Сергей.



В фотоподборке вы увидите празднование 60-летия Победы, концерт на открытии кинотеатра в ТЦ «Сагаан Морин», рок-фестиваль «Байкал-Шаман» на Комсомольском острове, фестиваль ЧОП «Дельта» на Богородском острове, День знаний в школе №49, самый первый фестиваль танцев стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Венок Дружбы», легкоатлетическую эстафету на призы «Правды Бурятии», забастовку театра песни и танца «Байкал», акцию «АнтиСПИД», концерт в честь Дня комсомола на площади Революции.

