Каким был Улан-Удэ 10 лет назад, и что тогда происходило – в яркой подборке фотографа Сергея Тарасенко
«Байкал-Daily» продолжает путешествие в прошлое Улан-Удэ благодаря фотокорреспонденту Сергею Тарасенко. Теперь всё внимание – к столица Бурятии 10-летней давности.
- Ледовый городок к новому 2010 году возвели на площадке у Дворца детского и юношеского творчества, а не на площади Советов, как обычно. Видимо, чтобы не портить новенькую плитку. Улан-удэнцы дружно проигнорировали нововведение. Эйфелева башня, Колизей и другие чудеса ледяного искусства так и простояли в безлюдном одиночестве. Горожане любовались ими лишь из окон трамваев, - вспоминает Сергея.
У мемориала Победы появился фонтан в виде звезды. Трамвайные пути посыпали белой мраморной крошкой. В Иволгинском дацане торжественно открыт дуган Зелёной Тары и построена часть стадиона. На городском ипподроме проходят соревнования. В шествии на дне города участвуют несуществующие ныне компании.
В фотоподборке — виды города с новых высоток: с «Сагаан Морина» — вид на бараки Элеватора, с «Европы» — на Центральный рынок без развязки. Остановка у рынка всё ещё одно из самых оживлённых мест города. Сейчас — одно из самых пустынных. Ещё стоят синие милицейские «скворечники».
Интересный факт: в декабре при строительстве ледового городка (теперь снова на площади Советов) прорвало только что залитый каток и куски льда стекли вниз до «Арбата». Остатки катка снесли. Зато в тот год поставили аж три ёлки!
Смотрите также:
Фотоархив: Улан-Удэ в 2004 году
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2005 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2006-м году
Фотоархив: «Алтаргана-2006»
Фотоархив: Этапы строительства Триумфальной арки и празднование 340-летия Улан-Удэ в 2006-м
Фотоархив: Улан-Удэ в 2007 году
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2008 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2009 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2010 году
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить ребёнка от травмирования
Управление Роспотребнадзора дало рекомендации, как нужно носить медицинские маски
Также 21 апреля сотрудники администрации Иркутска проверили 2365 торговых точек и предприятий по оказанию услуг населению
В Бурятии продолжается сезон заболеваемости ОРВИ
В период самоизоляции лесники проводят конкурсы на лесную тематику
Там будут проводиться ремонтные работы
Пока в других городах избавляются от памятников эпохи СССР, в городе Саянск Иркутской области установили новый монумент Ленина
Проект бурятского режиссёра Баира Цыренова получил название «Вирус»
Здесь проведена противоклещевая и дератизационная обработка
Во всех региональных заказниках будет сооружено несколько десятков искусственных гнёзд
Порядка 10 вылетов было совершено на авиационный полигон Мухор-Кондуй
За сутки выявлено более пяти тысяч случаев
Уже в этом году лесники планируют получить более 300 тысяч сеянцев
Военнослужащие готовят военную технику к летнему режиму
Танцоры из Баргузинского района присоединились к марафону #Танцуемдома