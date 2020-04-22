Фотоархив: Улан-Удэ в 2010 году

«Байкал-Daily» продолжает путешествие в прошлое Улан-Удэ благодаря фотокорреспонденту Сергею Тарасенко. Теперь всё внимание – к столица Бурятии 10-летней давности.- Ледовый городок к новому 2010 году возвели на площадке у Дворца детского и юношеского творчества, а не на площади Советов, как обычно. Видимо, чтобы не портить новенькую плитку. Улан-удэнцы дружно проигнорировали нововведение. Эйфелева башня, Колизей и другие чудеса ледяного искусства так и простояли в безлюдном одиночестве. Горожане любовались ими лишь из окон трамваев, - вспоминает Сергея.У мемориала Победы появился фонтан в виде звезды. Трамвайные пути посыпали белой мраморной крошкой. В Иволгинском дацане торжественно открыт дуган Зелёной Тары и построена часть стадиона. На городском ипподроме проходят соревнования. В шествии на дне города участвуют несуществующие ныне компании.В фотоподборке — виды города с новых высоток: с «Сагаан Морина» — вид на бараки Элеватора, с «Европы» — на Центральный рынок без развязки. Остановка у рынка всё ещё одно из самых оживлённых мест города. Сейчас — одно из самых пустынных. Ещё стоят синие милицейские «скворечники».Интересный факт: в декабре при строительстве ледового городка (теперь снова на площади Советов) прорвало только что залитый каток и куски льда стекли вниз до «Арбата». Остатки катка снесли. Зато в тот год поставили аж три ёлки!