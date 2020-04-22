 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Апреля

21 Апреля

Популярное

Фотоархив: Улан-Удэ в 2010 году

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Каким был Улан-Удэ 10 лет назад, и что тогда происходило – в яркой подборке фотографа Сергея Тарасенко

«Байкал-Daily» продолжает путешествие в прошлое Улан-Удэ благодаря фотокорреспонденту Сергею Тарасенко. Теперь всё внимание – к столица Бурятии 10-летней давности.

- Ледовый городок к новому 2010 году возвели на площадке у Дворца детского и юношеского творчества, а не на площади Советов, как обычно. Видимо, чтобы не портить новенькую плитку. Улан-удэнцы дружно проигнорировали нововведение. Эйфелева башня, Колизей и другие чудеса ледяного искусства так и простояли в безлюдном одиночестве. Горожане любовались ими лишь из окон трамваев, - вспоминает Сергея.

У мемориала Победы появился фонтан в виде звезды. Трамвайные пути посыпали белой мраморной крошкой. В Иволгинском дацане торжественно открыт дуган Зелёной Тары и построена часть стадиона. На городском ипподроме проходят соревнования. В шествии на дне города участвуют несуществующие ныне компании.

В фотоподборке — виды города с новых высоток: с «Сагаан Морина» — вид на бараки Элеватора, с «Европы» — на Центральный рынок без развязки. Остановка у рынка всё ещё одно из самых оживлённых мест города. Сейчас — одно из самых пустынных. Ещё стоят синие милицейские «скворечники».

Интересный факт: в декабре при строительстве ледового городка (теперь снова на площади Советов) прорвало только что залитый каток и куски льда стекли вниз до «Арбата». Остатки катка снесли. Зато в тот год поставили аж три ёлки!

Смотрите также:

Фотоархив: Улан-Удэ в 2004 году

Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2005 году

Фотоархив: Улан-Удэ в 2006-м году

Фотоархив: «Алтаргана-2006»

Фотоархив: Этапы строительства Триумфальной арки и празднование 340-летия Улан-Удэ в 2006-м

Фотоархив: Улан-Удэ в 2007 году

Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2008 году

Фотоархив: Улан-Удэ в 2009 году

история история Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Роспотребнадзор призвал жителей Бурятии следить за контентом для детей
Роспотребнадзор призвал жителей Бурятии следить за контентом для детей
Общество, 22.04.2020
Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить ребёнка от травмирования
Жителям Бурятии напомнили о правильном ношении маски
Жителям Бурятии напомнили о правильном ношении маски
Общество, 22.04.2020
Управление Роспотребнадзора дало рекомендации, как нужно носить медицинские маски
В Иркутской области выявлено свыше 1200 нарушителей самоизоляции
В Иркутской области выявлено свыше 1200 нарушителей самоизоляции
Общество, 22.04.2020
Также 21 апреля сотрудники администрации Иркутска проверили 2365 торговых точек и предприятий по оказанию услуг населению
В Бурятии заболеваемость ОРВИ невысока
В Бурятии заболеваемость ОРВИ невысока
Общество, 22.04.2020
В Бурятии продолжается сезон заболеваемости ОРВИ
Дети в Бурятии творчески призвали беречь лес
Дети в Бурятии творчески призвали беречь лес
Общество, 22.04.2020
В период самоизоляции лесники проводят конкурсы на лесную тематику
Движение через переезд в Селенгинске 23 апреля ограничат
Движение через переезд в Селенгинске 23 апреля ограничат
Общество, 22.04.2020
Там будут проводиться ремонтные работы
В Саянске установили новый памятник Ленину
В Саянске установили новый памятник Ленину
Общество, 22.04.2020
Пока в других городах избавляются от памятников эпохи СССР, в городе Саянск Иркутской области установили новый монумент Ленина
В Бурятии сняли сериал про коронавирусный зомби-апокалипсис
В Бурятии сняли сериал про коронавирусный зомби-апокалипсис
Общество, 22.04.2020
Проект бурятского режиссёра Баира Цыренова получил название «Вирус»
Улан-удэнские кладбища обработали
Улан-удэнские кладбища обработали
Общество, 22.04.2020
Здесь проведена противоклещевая и дератизационная обработка
В Забайкалье сооружают гнёзда для чёрных аистов
В Забайкалье сооружают гнёзда для чёрных аистов
Общество, 22.04.2020
Во всех региональных заказниках будет сооружено несколько десятков искусственных гнёзд
В Забайкалье истребители уничтожили объекты «противника»
В Забайкалье истребители уничтожили объекты «противника»
Общество, 22.04.2020
Порядка 10 вылетов было совершено на авиационный полигон Мухор-Кондуй
В России почти 58 тысяч случаев заболевания коронавирусом
В России почти 58 тысяч случаев заболевания коронавирусом
Общество, 22.04.2020
За сутки выявлено более пяти тысяч случаев
В Улан-Удэ строят большую теплицу для сосен
В Улан-Удэ строят большую теплицу для сосен
Общество, 22.04.2020
Уже в этом году лесники планируют получить более 300 тысяч сеянцев
В Бурятии к лету меняют масло на военной технике
В Бурятии к лету меняют масло на военной технике
Общество, 22.04.2020
Военнослужащие готовят военную технику к летнему режиму
Юные танцоры из Бурятии станцевали для Первого канала
Юные танцоры из Бурятии станцевали для Первого канала
Общество, 22.04.2020
Танцоры из Баргузинского района присоединились к марафону #Танцуемдома

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^