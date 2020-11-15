Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Мистерия Цам





«Байкал-Daily» продолжает увлекательное путешествие в прошлое с фотокорреспондентом Сергеем Тарасенко. Летом 2011 года в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана «Хамбын Хурэ» на Верхней Берёзовке была проведена Мистерия Цам Чойжал Сахюусана. Тысячи улан-удэнцев пришли посмотреть это трёхчасовое действо.Древний буддийский обряд был возрождён после долгого (более 80 лет) перерыва, связанного с репрессиями 1930-х годов. Ламы учились танцам три года. Занятия вёл Агван Жамцо багша (1930-2016) — тибетец, около 30 лет проживший до этого в Монголии. В Бурятию его прислал Далай лама, чтобы помочь возродить учение Калачакры.— Сейчас, глядя на эти снимки, заметил одну интересную деталь: на участниках ритуала красные маски, и надеты они ровно так, как носят сейчас примерно все, - отметил Сергей Тарасенко.