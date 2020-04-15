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Фотоархив: Улан-Удэ в 2004 году

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Исчезнувшие достопримечательности и необычные уголки Улан-Удэ, которых больше нет. Всё это на фотографиях Сергея Тарасенко 2004 года

«Байкал-Daily» продолжает путешествие в прошлое благодаря архивам фотокорреспондента Сергея Тарасенко. На этот 2004 год.

Сергей рассказывает:

- Нашёл самые первые снимки, которые я снял на улицах города в 2004 году. Их немного. Наиболее интересны, на мой взгляд, ныне утраченные памятники космической тематики на ПВЗ. У памятника на площади Славы уже тогда отсутствовали элементы в виде обручей, символизирующих то ли атомы, то ли движение планет. Стела с земным шаром стояла некогда у входа в Парк культуры и отдыха имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Орешкова. В Горсаду, изначально бывшим городским кладбищем Верхнеудинска, в советское время стояло «чёртово колесо». На одном из снимков можно увидеть его фрагмент на фоне уже восстановленной Троицкой церкви. На проспекте Победы ещё стоит телефонная будка, правда с аппаратом без трубки. На «Арбате» ещё только огорожено место под строительство ТЦ «Центральный». Строится пирамида ТЦ «Сагаан Морин». Теперь, наверное, мало кто вспомнит падающую башню на Мелькомбинате. Сейчас на её месте новый корпус. Интересна вросшая в тополя скамеечка в посёлке Никольском, ныне, к сожалению, спиленная. А тоже ведь была достопримечательность.

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