«Байкал-Daily» предлагает совершить увлекательное путешествие в прошлое благодаря фотографиям Сергея Тарасенко из 2006 года
«Байкал-Daily» уже представлял фотоархив событий в Улан-Удэ 15-летней давности. Двигаемся дальше.
- Итак, продолжаем разгребать архивы... Улан-Удэ-2006. Где «ЕвроЗона»? О! «Октябрь»! И старый стадион имени 25-летия БурАССР. Ого, юный Чингис Хандажапов! Юный Валико Гаспарян! Все юные! А помните старый фонтан у Оперного? Какие ворота были в Иволгинском дацане? – поделился фотограф Сергей Тарасенко.
В подборке: митинг против трубы у Байкала, Первомай на площади Революции, акция «Мой город», панк-концерт в честь Дня пионерии, забег в честь 340-летия Улан-Удэ, «День Байкала» и «Стакан-Дурман» — самый безбашенный панк-сэйшн, на котором, по признанию Сергея, ему довелось побывать.
Ещё в этот год впервые в Улан-Удэ прошёл фестиваль «Алтаргана» и была восстановлена Триумфальная Арка. Но об этом — в следующий раз.
Фотоархив: Улан-Удэ в 2006-м году
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