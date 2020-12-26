В Закаменском районе Бурятии вручили награды по итогам 2020 года

Среди награждённых – «Герой уходящего года» Ксения Доноева
Награждение по итогам 2020 года состоялось 25 декабря в Закаменском районе Бурятии. Закаменцы получили почётные грамоты Республики Бурятия, правительства, Народного Хурала РБ и благодарственные письма. На сцене районного дворца культуры вручали награды в области культуры, здравоохранения, образования, библиотечного дела, за участие в интеллектуальных республиканских играх.
Благодарственное письмо президента Российской Федерации за заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд получила Янжима Гонжитова, учитель физики и математики, ветеран педагогического труда, почётный работник общего образования Российской Федерации. Не менее почётную награду – медаль «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» вручили Людмиле Баландиной, специалисту по молодёжной политике отдела по делам молодёжи, физической культуры и спорта.
Среди награждённых – Рэгзема Дымпилова, специалист администрации МО СП «Улентуйское»; победитель 16-го международного конкурса «Юный Будамшуу-2020» Ганжур Цыренов; победители республиканской интеллектуальной игры брейн-ринг «Дорогами памяти» во главе с капитаном команды Борисом Осодоевым; участники первых всероссийских соревнований между объединениями пенсионеров по фоновой ходьбе и многие другие.
Дипломом, кубком и знаком «Эрхим багша», сертификатом от администрации района за первое место в межрегиональном конкурсе учителей бурятского языка «Эрхим багша-2020» была награждена Цымжидма Бадмаева, учитель бурятского языка и начальных классов Ехэ-Цакирской средней общеобразовательной школы.
Школьница Ксения Доноева получила почётную грамоту главного управления МЧС России по республике за проявленную смелость, решительность и грамотные действия при спасении двух детей на пожаре в условиях, сопряжённых с риском для жизни. Вместе с Ксенией по итогам 2020 года этого звания удостоился Иван Плюснин, консультант службы по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского поселения «Город Закаменск».
Благодарственное письмо за активное участие в работе волонтёрского центра по оказанию помощи гражданам в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 вручили Чингису Бандееву, методисту муниципального казенного учреждения «Закаменское РУО». Благодарственным письмом совета депутатов и администрации муниципального образования «Закаменский район» за весомый вклад в развитие волонтёрского движения в Закаменском районе, за помощь людям, толерантность, ответственность и благородную миссию наградили индивидуального предпринимателя Марию Лубсанову. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
В Закаменском районе Бурятии вручили награды по итогам 2020 года
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