 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 декабря

25 декабря

Популярное

В Закаменском районе Бурятии вручили награды по итогам 2020 года

В Закаменском районе Бурятии вручили награды по итогам 2020 года
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
Среди награждённых – «Герой уходящего года» Ксения Доноева

Награждение по итогам 2020 года состоялось 25 декабря в Закаменском районе Бурятии. Закаменцы получили почётные грамоты Республики Бурятия, правительства, Народного Хурала РБ и благодарственные письма. На сцене районного дворца культуры вручали награды в области культуры, здравоохранения, образования, библиотечного дела, за участие в интеллектуальных республиканских играх.

Благодарственное письмо президента Российской Федерации за заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд получила Янжима Гонжитова, учитель физики и математики, ветеран педагогического труда, почётный работник общего образования Российской Федерации. Не менее почётную награду – медаль «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» вручили Людмиле Баландиной, специалисту по молодёжной политике отдела по делам молодёжи, физической культуры и спорта.

Среди награждённых – Рэгзема Дымпилова, специалист администрации МО СП «Улентуйское»; победитель 16-го международного конкурса «Юный Будамшуу-2020» Ганжур Цыренов; победители республиканской интеллектуальной игры брейн-ринг «Дорогами памяти» во главе с капитаном команды Борисом Осодоевым; участники первых всероссийских соревнований между объединениями пенсионеров по фоновой ходьбе и многие другие.

Дипломом, кубком и знаком «Эрхим багша», сертификатом от администрации района за первое место в межрегиональном конкурсе учителей бурятского языка «Эрхим багша-2020» была награждена Цымжидма Бадмаева, учитель бурятского языка и начальных классов Ехэ-Цакирской средней общеобразовательной школы.

Школьница Ксения Доноева получила почётную грамоту главного управления МЧС России по республике за проявленную смелость, решительность и грамотные действия при спасении двух детей на пожаре в условиях, сопряжённых с риском для жизни. Вместе с Ксенией по итогам 2020 года этого звания удостоился Иван Плюснин, консультант службы по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского поселения «Город Закаменск».

Благодарственное письмо за активное участие в работе волонтёрского центра по оказанию помощи гражданам в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 вручили Чингису Бандееву, методисту муниципального казенного учреждения «Закаменское РУО». Благодарственным письмом совета депутатов и администрации муниципального образования «Закаменский район» за весомый вклад в развитие волонтёрского движения в Закаменском районе, за помощь людям, толерантность, ответственность и благородную миссию наградили индивидуального предпринимателя Марию Лубсанову. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
Закаменский район Бурятия награждение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии военные проведут конкурс «Электронный рубеж»
В Бурятии военные проведут конкурс «Электронный рубеж»
Общество, 26.12.2020
Усиленную подготовку к мероприятию начали специалисты РЭБ ВВО
В Чите пройдёт молодёжный фестиваль «Урбан Фест»
В Чите пройдёт молодёжный фестиваль «Урбан Фест»
Общество, 26.12.2020
На нём будут представлены соревнования по уличным видам спорта
В Улан-Удэ провели этнокультурный праздник «Рождественская звезда»
В Улан-Удэ провели этнокультурный праздник «Рождественская звезда»
Общество, 26.12.2020
Национальные центры рассказали студентам о рождественских традициях
Самыми красивыми местами Забайкалья назвали дацаны, гору и Нерчинск
Самыми красивыми местами Забайкалья назвали дацаны, гору и Нерчинск
Общество, 26.12.2020
Федеральный эксперт в сфере туризма составил топ мест региона
В Бурятии «Спутником-V» вакцинировали персонал медцентра ВВО
В Бурятии «Спутником-V» вакцинировали персонал медцентра ВВО
Общество, 26.12.2020
Вакцина была доставлена вертолётом из Забайкальского края
Спортсмены Иркутской области завоевали 18 медалей по джиу-джитсу
Спортсмены Иркутской области завоевали 18 медалей по джиу-джитсу
Общество, 26.12.2020
Международный турнир «AJP Russia National Pro Gi & No Gi» прошёл 20 декабря в Москве
В Чите определили лучшие ледяные скульптуры
В Чите определили лучшие ледяные скульптуры
Общество, 26.12.2020
В Забайкальском крае подведены итоги конкурса «Зимняя сказка»
В Закаменском районе Бурятии вручили награды по итогам 2020 года
В Закаменском районе Бурятии вручили награды по итогам 2020 года
Общество, 26.12.2020
Среди награждённых – «Герой уходящего года» Ксения Доноева
В Иркутской области выбрали лучшего «олимпийца»
В Иркутской области выбрали лучшего «олимпийца»
Общество, 26.12.2020
Им стал стрелок Артём Черноусов
В Чите выбрали «Звёзд Забайкальского спорта»
В Чите выбрали «Звёзд Забайкальского спорта»
Общество, 26.12.2020
Церемония подведения итогов прошла в холле краевой филармонии
В Бурятии наградили композиторов республики
В Бурятии наградили композиторов республики
Общество, 26.12.2020
В этом году Союзу композиторов 80 лет
Юношу из Бурятии наградили за спасение двух человек
Юношу из Бурятии наградили за спасение двух человек
Общество, 26.12.2020
Молодой человек спас людей из горящего дома
В главном ледовом городке Улан-Удэ открылся каток
В главном ледовом городке Улан-Удэ открылся каток
Общество, 26.12.2020
По вечерам ледовый городок становится особенно привлекательным
Улан-удэнке, которую терзали собаки, облегчают «адские боли»
Улан-удэнке, которую терзали собаки, облегчают «адские боли»
Общество, 26.12.2020
По словам родных, врачи делают «всё возможное и невозможное»
В Бурятии лесники успокоили зайца. Видео
В Бурятии лесники успокоили зайца. Видео
Общество, 26.12.2020
Лесники собирали шишки и встретились с зайцем

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^