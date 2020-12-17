Победителем стала школьница из Закаменского района
С перевесом в более чем 600 голосов Ксения Доноева из Закаменского района Бурятии стала победителем проекта «Герои уходящего года». Напомним, что этот проект посвящён людям, которые в 2020-м проявили свои лучшие качества в самых сложных ситуациях. В акции участвуют главные паблики регионов в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». В каждом регионе выбирают по одному победителю, которые попадут на всероссийскую «карту героев».
Среди пяти кандидатов, выдвинутых на это звание в 2020 году от Бурятии, Ксения уверенно одержала победу. История девочки из Енгорбоя, спасших из огня своих младших брата и сестру, тронула жителей республики. Всего за период проведения голосования её кандидатуру поддержали 2582 человека.
Сейчас организатор конкурса, компания Mail.ru, предложила внести имя Ксении и её историю на сайт всероссийского новогоднего проекта с одноимённым названием.
- Друзья, настало время рассказать о нашем герое уходящего года, которым стала Ксения Доноева, всей стране! Для этого нам понадобятся ваши лайки, чем больше – тем лучше! Если эта публикация наберет 50 «сердечек», её история появится на сайте всероссийского новогоднего проекта (russiaheroes2020.com) и её узнают все жители России, - в очередной раз обратились к жителям региона администраторы паблика «Республика Бурятия».
В настоящее время на сайте всероссийского проекта место героя от Бурятии свободно и ждёт «лайков». Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
В Бурятии выбрали «Героя уходящего года»
Общество, Фото:
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