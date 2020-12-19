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Писатель из Бурятии выиграл 500 тысяч рублей

Писатель из Бурятии выиграл 500 тысяч рублей
Общество, 
Художник-педагог из Бурятии завоевал престижную общероссийскую литературную премию

Представитель Бурятии Константин Сонголов стал победителем второго сезона общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева.

Церемония награждения победителей премии состоялась в пятницу, 18 декабря, в Москве, в здании Российского фонда культуры. Победителей определили в трёх номинациях – «Длинная проза», «Короткая проза» и «Детская проза».

Константин Сонголов стал лучшим в номинации «Короткая проза», в которой участвовали рассказы, повести, новеллы о Дальнем Востоке. Он представил на суд жюри произведение «Если бы карма». В финале писатель из Бурятии обошёл представительницу Забайкальского края Елену Чубенко (произведение «Солнцем поцелованные») и писателя из Хабаровского края Станислава Глухова («Умальта»).


К слову, на церемонию награждения ни Чубенко, ни Глухов приехать не смогли. Константин Сонголов же смог прилететь в Москву и получил свой приз из рук министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

- Готовясь к сегодняшнему дню, я прочитал биографии авторов. Хотя каждая была сжата до размера страницы А4, они звучали как глубокие философские, где-то даже драматичные книги. Все три номинанта, безусловно, достойны этой премии, - отметил на сцене министр.


Константин Сонголов получил не только статуэтку победителя, но и сертификат на 500 тысяч рублей.

В минкультуры Бурятии привели биографию Константина Сонголова. Он родился в 1969 году в посёлке Хоринск. Окончил ПТУ №2 по специальности чеканщик-косторез. Затем служил в армии на Дальнем Востоке. После армии окончил Бурятское республиканское училище культуры и искусства по классу художник-педагог. Также окончил Восточно-Сибирскую государственную академию культуры по специальности художественный руководитель декоративно-прикладного искусства. Сейчас учится в магистратуре ВСГАКИ, изучает историю искусства и культурологию. Живёт в Улан-Удэ.

Константин Сонголов пишет стихи и прозу, публиковался в журнале «Байкал».


В этом году на соискание литературной премии имени Арсеньева пришло 144 заявки из 17-ти регионов России: Краснодарского края, Смоленской, Волгоградской, Саратовской и Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Республики Саха (Якутия), Бурятии, Забайкалья, Амурской, Сахалинской и Магаданской области, Хабаровского и Приморского края. Конкурсный отбор прошли 94 произведения, в длинный список вошли 30, а в короткий – девять.

Справка:

Премия имени Владимира Арсеньева присуждается за лучшие произведения отечественных авторов на тему Дальнего Востока. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Не имеет значение место жительство автора, главное – писать на русском языке.

Жюри конкурса выбирает лучшие работы в трех номинациях «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Шорт-лист основных премий – не более пяти произведений.

Основная задача премии – не только наградить победителей и рассказать о современных авторах, но и привлечь культурный интерес к Дальнему Востоку, как территории приоритетного развития XXI века.



писатели премия литература
 
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