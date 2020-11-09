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Улан-удэнка пожаловалась на сквозной проезд возле дома

Улан-удэнка пожаловалась на сквозной проезд возле дома
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Прокуратура провела приём граждан по вопросам содержания автомобильных дорог

3 октября прокурор Бурятии Галина Ковалёва с участием министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики, начальника управления ГИБДД МВД по республике и представителей администрации Улан-Удэ провела приём граждан. Он касался вопросов содержания автомобильных дорог и безопасности дорожного движения.

Горожане обратились с проблемами ремонта и строительства автодорог по улицам Ченкирова и Бийской в Улан-Удэ, отсутствия тротуаров и дорожных знаков на участке дороги в посёлке Стеклозавод.

Жительница дома № 36 проспекта Строителей просила решить вопрос об ограничении сквозного движения машин на придомовой территории.

Отметим, здесь довольно интенсивное автомобильное движение для придомовой территории. Рядом расположены детские площадки, школа и детский сад.

- В режиме видеоконференцсвязи приняты обращения жителей Джидинского и Тарбагатайского районов. К примеру, водитель из села Петропавловка сообщил о ненадлежащем содержании автодороги «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск», что влияет на безопасность дорожного движения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Всего на личный приём обратились 7 человек, по каждому обращению даны разъяснения законодательства, организованы проверки.
прокуратура прием граждан
 
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