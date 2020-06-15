В Улан-Удэ в 9 детсадах появятся дежурные группы

В дежурных группах будет находится не более 15 детей
С 16 июня планируется поэтапное открытие дежурных групп ещё в 9 детских садах, об этом сообщила на еженедельном брифинге администрации Улан-Удэ председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.
Дежурные группы откроются в детских садах № 15 «Радуга» (мкр. Аэропорт), № 35 «Алые паруса» (ул. Профсоюзная 7), № 56 «Теремок» (ул. Терешковой 18а), № 58 «Золушка» (ул. Толстого 25а), № 59 «Золотой ключик» ( бульвар Карла Маркса 16), № 87 «Улыбка» (ул. Камова), № 88 «Ладушки» (ул. Ключевская 60), № 95 «Рябинушка» (ул. Пушкина 20), № 110 «Золушка» (ул. Шумяцкого 11).
- На сегодняшний день из девяти открывающихся садов сотрудники семи детских садов уже прошли тест на коронавирус и получили отрицательные результаты. Мы ждём результаты ещё двух, и с завтрашнего дня те сады, которые получили результаты, начнут поэтапное открытие, - сообщила Татьяна Митрофанова.
В соответствии с указом главы Бурятии от 9 мая 2020 года в дежурные группы принимаются дети, чьи родители работают в организациях, деятельность которых не приостановлена. При приёме детей обязательно наличие справки с места работы родителей, а также справки от педиатра, в том числе об эпидемиологическом окружении в период коронавируса. Количество мест в детсадах ограничено, так как в одной группе должно находиться не более 15 человек.
- На сегодня работает 59 групп, которые посещает 613 детей. Также на территории Улан-Удэ было разрешено работать частным дошкольным учреждениям – их посещает 354 ребёнка. Перед открытием все сотрудники детских садов, а это порядка 450 человек, прошли тесты на ковид, - подчеркнула Татьяна Митрофанова.
Дежурные группы принимают детей в 12 детских садах города с 25 мая. В каждом из них организован «входной контроль» - термометрия сотрудников, детей, родителей, визуальный осмотр отсутствия признаков ОРВИ, наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). Запрещается приводить и забирать ребёнка лицам старше 65 лет.
В Улан-Удэ в 9 детсадах появятся дежурные группы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сегодня по республике прогнозируется 4 класс пожарной опасности
Она соврала прохожей, что на девушку наложена порча
Мужчина нашёл гашиш в лесу
Полицейские задержали их на месте преступления
В дежурных группах будет находится не более 15 детей
Новая методика формирования статистики применяется уже второй день
У него не было денег на дорогу
На портале «Твой Дальний Восток» стартовал фестиваль «Красиво. ДВ»
Карантин введён в офтальмологическом стационаре
Часть работников госпитализировали в выходные, также сегодня борт привезёт 11 человек
В ближайшее время на площадь Советов приедет военная техника
Военные уничтожили более 50 единиц боевой техники условного противника
Один из нарушителей вёз в машине своего несовершеннолетнего сына
Возбуждено уголовное дело
Согласно исследованию, в Бурятии в семье с двумя детьми после минимальных расходов остаётся 21 тысяча рублей