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В Улан-Удэ в 9 детсадах появятся дежурные группы

В Улан-Удэ в 9 детсадах появятся дежурные группы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дежурных группах будет находится не более 15 детей

С 16 июня планируется поэтапное открытие дежурных групп ещё в 9 детских садах, об этом сообщила на еженедельном брифинге администрации Улан-Удэ председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.

Дежурные группы откроются в детских садах № 15 «Радуга» (мкр. Аэропорт), № 35 «Алые паруса» (ул. Профсоюзная 7), № 56 «Теремок» (ул. Терешковой 18а), № 58 «Золушка» (ул. Толстого 25а), № 59 «Золотой ключик» ( бульвар Карла Маркса 16), № 87 «Улыбка» (ул. Камова), № 88 «Ладушки» (ул. Ключевская 60), № 95 «Рябинушка» (ул. Пушкина 20), № 110 «Золушка» (ул. Шумяцкого 11).

- На сегодняшний день из девяти открывающихся садов сотрудники семи детских садов уже прошли тест на коронавирус и получили отрицательные результаты. Мы ждём результаты ещё двух, и с завтрашнего дня те сады, которые получили результаты, начнут поэтапное открытие, - сообщила Татьяна Митрофанова.

В соответствии с указом главы Бурятии от 9 мая 2020 года в дежурные группы принимаются дети, чьи родители работают в организациях, деятельность которых не приостановлена. При приёме детей обязательно наличие справки с места работы родителей, а также справки от педиатра, в том числе об эпидемиологическом окружении в период коронавируса. Количество мест в детсадах ограничено, так как в одной группе должно находиться не более 15 человек.

- На сегодня работает 59 групп, которые посещает 613 детей. Также на территории Улан-Удэ было разрешено работать частным дошкольным учреждениям – их посещает 354 ребёнка. Перед открытием все сотрудники детских садов, а это порядка 450 человек, прошли тесты на ковид, - подчеркнула Татьяна Митрофанова.

Дежурные группы принимают детей в 12 детских садах города с 25 мая. В каждом из них организован «входной контроль» - термометрия сотрудников, детей, родителей, визуальный осмотр отсутствия признаков ОРВИ, наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). Запрещается приводить и забирать ребёнка лицам старше 65 лет.


детские сады коронавирус профилактика
 
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