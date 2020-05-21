Начало приёма детей в садах пройдёт по графику с 25 мая по 1 июня после дезинфекции
В Улан-Удэ с 25 мая по 1 июня поэтапно, по графику, после получения результатов на коронавирусную инфекцию и проведения дезинфекции, будут открываться следующие детские сады.
Советский район:
- ДОУ № 3 «Колобок»- мкр. Исток, ул. Полевая 26а;
- ДОУ №27 «Сэсэг» - ул. Толстихина, 2в;
- ДОУ №57 «Белочка» - пр. Победы, 9а;
- ДОУ №52 «Ая-Ганга» -ул. Батожабая.
Железнодорожный район:
- ДОУ №41 «Ласточка»-ул. Добролюбова, 33;
- ДОУ №111 «Дашенька» -ул. Московская 2;
- ДОУ №51 - ул. Гастелло (Загорск).
Октябрьский район:
- ДОУ №1 «Номина» - 104 мкр, д.7;
- ДОУ №70 «Солнышко»-ул. Солнечная 15а, ул. Солнечная 48;
- ДОУ №96 «Калинка» - пр. Строителей, 16а;
- ДОУ №113 «Капитошка» - мкр. Энергетик;
- ДОУ №47 «Ёлочка» - мкр. Зверосовхоз.
Актуальная информация и даты открытия будет размещена на официальных аккаунтах комитета по образованию г.Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее комитет по образованию администрации подготовил по поручению республиканского оперативного штаба по коронавирусу примерный график открытия дежурных групп в 10 детских садах, с учётом транспортной логистики и мониторинга потребности среди горожан.
С 25 мая по 1 июня дежурные группы планировалось поэтапно открыть в детских садах: №3 «Колобок», №1 «Номина», №27 «Сэсэг», №57 «Белочка», №111 «Дашенька», №52 «Ая-Ганга», №41 «Ласточка», №96 «Калинка», №47 «Ёлочка», №113 «Капитошка». С начала режима самоизоляции дежурные группы работают в двух детских садах (№70 «Солнышко» и №51 на Авиазаводе).
В Улан-Удэ поэтапно откроют 12 детских садов
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