В центре Улан-Удэ из-за ДТП образовался затор

Водители долго выясняли, кто же из них виноват в аварии
Сегодня утром на круговом движение возле Бурятского драматического театра в Улан-Удэ произошло ДТП.
Здесь столкнулись «Тойота Тоун Айс» и «Тойота Марк-2». К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. Однако участники ДТП долго выясняли обстоятельства аварии, вину никто из водителей не признавал.
Пока мужчины спорили, на участке дороги образовался затор.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты
». Как выяснилось, водителями обоих автомобилей стали женщины.
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Водители долго выясняли, кто же из них виноват в аварии
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