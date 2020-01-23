В Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»

Водителями обеих иномарок являлись женщины
Накануне, 22 января, около 12:00 в направлении читинского переезда в Улан-Удэ произошло ДТП.
По словам очевидца, женщина-водитель за рулём автомобиля «Тойота Королла Филдер» совершила столкновение с автомобилем «Тойота Белта», которым также управляла женщина.
В результате ДТП пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в утренний «час-пик» на Элеваторе столкнулись иномарка и автобус. Из-за аварии образовалась пробка.
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Водителями обеих иномарок являлись женщины
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