Видео снято из кабины пилота Виктории Филипповой
На днях в Сети появилось видео выступления женской пилотажной группы «Барсы», которые порадовала своим авиашоу на праздновании 80-летия Улан-Удэнского авиационного завода. На 16-минутном видео показано выступление глазами Виктории Филипповой.
На кадрах видно, насколько уверенно и спокойно девушка выполняет сложные элементы. Также слышны переговоры команды: пилотам говорили, у кого пошёл дым, а у кого нет, спрашивали, готовы ли они к исполнению элемента.
Также на видео попали некоторые огрехи шоу, которые зрители даже не заметили. В определённые моменты вовремя не появился дым из самолёта: спецэффект появлялся либо рано, либо с опозданием.
На команду «Ииии раз…» Виктория с невозмутимым лицом выполнила переворот и летела вниз головой. В этот момент показан вид с земли, слышны восторженные возгласы и аплодисменты зрителей.
После завершения исполнения всех элементов пилоты поочерёдно запрашивали разрешение на посадку. Им сообщили температуру и скорость ветра за бортом, после чего девушки благополучно приземлились, помахав зрителям из кабины самолёта.
Празднование 80-летие Улан-Удэнского авиазавода длилось три дня - 30, 31 августа и 1 сентября. В первый день авиазаводчане устроили яркое карнавальное шествие по улицам Восточного.
Горожане остались в восторге от шоу и праздника в целом. На юбилее выступали группа «Браво» и рок-исполнительница Юлия Чечерина. Также на празднике силач Максим Бухольцев поразил зрителей, протащив вертолёт Ми-8АМТ. 77-килограммовый пауэрлифтер смог сдвинуть с места 13-тонную винтокрылую машину.
Всего праздник посетили более 45 тысяч зрителей.
«И раз!»: Появилось видео выступления «Барсов» на авиашоу в Улан-Удэ
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