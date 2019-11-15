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«И раз!»: Появилось видео выступления «Барсов» на авиашоу в Улан-Удэ

«И раз!»: Появилось видео выступления «Барсов» на авиашоу в Улан-Удэ
Общество, 
Видео снято из кабины пилота Виктории Филипповой

На днях в Сети появилось видео выступления женской пилотажной группы «Барсы», которые порадовала своим авиашоу на праздновании 80-летия Улан-Удэнского авиационного завода. На 16-минутном видео показано выступление глазами Виктории Филипповой.

На кадрах видно, насколько уверенно и спокойно девушка выполняет сложные элементы. Также слышны переговоры команды: пилотам говорили, у кого пошёл дым, а у кого нет, спрашивали, готовы ли они к исполнению элемента.



Также на видео попали некоторые огрехи шоу, которые зрители даже не заметили. В определённые моменты вовремя не появился дым из самолёта: спецэффект появлялся либо рано, либо с опозданием.

На команду «Ииии раз…» Виктория с невозмутимым лицом выполнила переворот и летела вниз головой. В этот момент показан вид с земли, слышны восторженные возгласы и аплодисменты зрителей.

После завершения исполнения всех элементов пилоты поочерёдно запрашивали разрешение на посадку. Им сообщили температуру и скорость ветра за бортом, после чего девушки благополучно приземлились, помахав зрителям из кабины самолёта.

Празднование 80-летие Улан-Удэнского авиазавода длилось три дня - 30, 31 августа и 1 сентября. В первый день авиазаводчане устроили яркое карнавальное шествие по улицам Восточного.

Горожане остались в восторге от шоу и праздника в целом. На юбилее выступали группа «Браво» и рок-исполнительница Юлия Чечерина. Также на празднике силач Максим Бухольцев поразил зрителей, протащив вертолёт Ми-8АМТ. 77-килограммовый пауэрлифтер смог сдвинуть с места 13-тонную винтокрылую машину.

Всего праздник посетили более 45 тысяч зрителей.
авиашоу самолеты
 
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