Улан-Удэнский авиазавод устроил грандиозный праздник на 80-летие

Публикация от Юлия Чичерина (@julia_chicherina) 1 Сен 2019 в 2:10 PDT

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Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 1 Сен 2019 в 4:58 PDT

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Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 31 Авг 2019 в 7:21 PDT

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