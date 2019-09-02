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Улан-Удэнский авиазавод устроил грандиозный праздник на 80-летие

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Три дня празднования юбилея Улан-Удэнского авиазавода завершились. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

В столице Бурятии отгремело празднование 80-летия Улан-Удэнского авиазавода. Как сообщал «Байкал-Daily», отмечал юбилей завод с пятницы и до воскресенья. 30 августа в КДЦ «Рассвет» прошло торжественное награждение работников авиазавода.

Празднование 31 августа началось с шествия трудовых коллективов. Авиазаводчане перевоплотились в ангелов, рокеров, пионеров, сказочных героев. Торжественным маршем работники прошлись по улицам микрорайона Восточный. Фоторепортаж с шествия можно посмотреть по ссылке

Также в субботу на авиазаводе состоялся День открытых дверей, где любой желающий смог ознакомиться с техникой и поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Гостями завода стали порядка 16 тысяч человек. Второй день празднования завершился концертом, красочным фейерверком и эффектным 3D-mapping-шоу, которое улан-удэнцы увидеть впервые.




Третий день гуляний, 1 сентября, оказался одним из самых зрелищных. В воскресенье на аэродроме Восточный гостей праздника порадовали полётами на аэростатах, показательными полётами авиатехники, также в небо над городом взмыл самолёт ТВС-2ДТС «Байкал».

Ярким моментом празднования стало авиашоу от единственной в России женской пилотажной группы «Барсы». Они буквально разрисовали небо, чем невероятно порадовали зрителей. Собравшиеся также могли наблюдать за женщинами-пилотами в реальном времени. На больших экранах велась прямая трансляция из кабин.

Зрителей порадовала своим выступлением рок-звезда Юлия Чичерина, которая исполнила все свои хиты. Горожане оставили хвалебные отзывы на страницах в соцсетях. «Спасибо за концерт!!! Зажжжгла», «Спасибо за концерт. Вы девушка зажигалочка», «Спасибо!!!», «Чичерина клёвая, отожгла», благодарили улан-удэнцы.






Под занавес праздника выступила группа «Браво», порадовав знакомыми всем хитами. Гости торжества с удовольствием подпевали любимые песни. Завершилось празднование фейерверком.

Работники авиазавода и присутствовавшие гости праздника остались в восторге. Своими впечатлениями люди делились в соцсетях, не скупясь на эмоции.

«Спасибо, уважаемые коллеги, за тёплые отзывы. Мы опять доказали себе и всем, что УУАЗ лучшие, 2 дня наишикарнейшего праздника. Спасибо вам за ваш труд»
«Спасибо организаторам за прекрасный праздник для работников завода. Всё супер!!!»
«Праздник просто замечательный! Спасибо огромное организаторам!»
«Всё было круто!!!», «От души получилось!»
«Круто, очень много эмоций за два дня, салют просто шикарный»
«Праздник понравился, парад, выступления цехов, салют, организаторы молодцы! Спасибо!»
«Кто не на празднике - тот много пропустил! 80 лет авиазаводу!»
«То чувство, когда день рождения авиазавода проходит интереснее чем День города»
«Классно, своя атмосфера... Давно такого интересного мероприятия не было... организаторы спасибо вам!!!»
«Ну очень круто!!! Спасибо за праздник».

К слову, управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых подчеркнул, что предприятие загружено заказами на многие годы вперёд.

Улан-Удэнский авиазавод
 
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