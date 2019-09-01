В Улан-Удэ прошло шествие в честь 80-летия авиазавода: фоторепортаж

Праздничное шествие собрало около 4 тысяч работников авиазавода. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В субботу, 31 августа, в микрорайоне Восточный впервые состоялось торжественное шествие трудовых коллективов Улан-Удэнского авиазавода и их семей. Шествие устроили в честь 80-летия авизавода, которое с размахом празднуется в эти дни. Колонны собрались у подножия лестницы на КДЦ «Рассвет», а затем прошли по улицам Столичная, Гастелло, Хоринская, финишировав на предзаводской площади авиазавода.
Участник шествия Олег Калужских проработал на заводе в общей сложности 9 лет. Сейчас он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике в лабораторно-техническом отделе. Заводчанин рассказывает: для него стало полной неожиданностью, что столько народа поддержит инициативу и встанет в колонны шествия.
- Подготовка на высшем уровне, красочно всё. Видна организация и порядок. У людей видно желание пройтись в праздничных колоннах. Улыбка на лице не только у меня, а у всех. Все радостные. Надеюсь, что сегодня хорошо отметим праздник, всё-таки родное предприятие, - поделился своими впечатлениями с «Байкал-Daily» Олег Калужских.
Такое активное участие заводчан в праздничном шествии стало неожиданным и для организаторов. По их подсчётам, по улицам Восточного прошлось около 4 тысяч человек.
- Такой массовости мы не ожидали. Планировалось, что примет участие где-то 1/3 наших подразделений, пришли 2/3. Это только в самом шествии. Понятно, что очень много наших коллег выступали в роли зрителей, и практически весь завод вышел. Колонна растянулась от КДЦ «Рассвет» до улицы Хоринская, и это просто поражает, - рассказал «Байкал-Daily» директором по персоналу и социальной политике в АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Расул Эльканов.
Шествие прошло не как обычный митинг, с флагами, транспарантами и табличками с названиями своих цехов, а как карнавал. Также применялись автомобили и мотоциклы. На финише судьи оценивали творческие выступления коллективов, артистичность и массовость.
- Наши работники все очень творческие люди, участвуют в различных мероприятиях. У нас были и фотоконкурсы, конкурсы рисунков, плакатов по охране труда, видеороликов, песен, стихов. Работники смогли в течение юбилейного года проявить себя со всех сторон. Это шествие является кульминацией творчества наших работников, - добавил Расул Эльканов.
Команды, которые займут первые три места, разделят между собой 200 тысяч рублей. Также призы получат коллективы, которые будут признаны лучшими в различных номинациях.
К вечеру площади у авиазавода начался праздничный концерт. В программе развлекательные шоу, 3d mappling шоу (лазерное шоу) и фейерверк. Как сообщал «Байкал-Daily», пауэрлифтер Максим Бухольцев при большой поддержке зрителей сдвинул с места 13-тонный вертолёт.
В Улан-Удэ прошло шествие в честь 80-летия авиазавода: фоторепортаж
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 01.09.2019
Праздничное шествие собрало около 4 тысяч работников авиазавода. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Общество, 01.09.2019
По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 сентября по республике местами кратковременные дожди, возможны грозы
В преддверии Дня знаний в столице Бурятии состоялась традиционная профилактическая акция «Переходи на зелёный»
Необычный рекорд был установлен во время празднования 80-летия Улан-Удэнского авиазавода. ВИДЕО
Детям подарили рюкзаки и канцелярские принадлежности
Одноразовые салфетки и сигаретные фильтры признаны самым распространённым мусором на берегах Байкала
В МВД по Бурятии прошла встреча руководителей подразделений с выпускниками двух вузов
Спортсменка из Бурятии вышла в финал чемпионата Европы по боксу. ВИДЕО
Воздух прогреется до +31
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии
В связи с этим будет закрыто движение для транспорта по некоторым улицам
В октябре их наградят в московском Кремлёвском дворце
В «Юбилейном» посетителей ждёт спортивный праздник и дискотека
222 года православному миссионеру отметят в селе Анга Качугского района
Мероприятие состоится в день празднования 353-летия основания города