Празднование продолжалось три дня. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Как сообщал «Байкал-Daily», три в столице Бурятии отмечали 80-летие Улан-Удэнского авиационного завода. В первый день, 30 августа, состоялось награждение работников. Последующие два дня празднования оказались самыми массовыми и зрелищными. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.
В День открытых дверей 31 августа праздник посетили более 15 тысяч человек. На следующий день, 1 сентября, когда состоялось авиашоу от женской пилотной группы «Барсы», выступление группы «Браво» и певицы Юлии Чичериной на аэродроме было около 30 тысяч зрителей.
Горожане остались в восторге от праздника. Люди с удовольствием изучали авиатехнику, снимали видео выступления команды «Барсы», делясь фотографиями в соцсетях.
«Спасибо авиазаводу за чудесный праздник!!! Два дня как на одном дыхании...», писали люди в Сети.
Как сообщал «Байкал-Daily», также на празднике силач Максим Бухольцев поразил зрителей, протащив вертолёт Ми-8АМТ. 77-килограммовый пауэрлифтер смог сдвинуть с места 13-тонную винтокрылую машину.
Юбилей Улан-Удэнского авиазавода посетили более 45 тысяч зрителей
Общество, Фото:
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