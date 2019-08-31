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В Улан-Удэ силач протащил 13-тонный вертолёт

В Улан-Удэ силач протащил 13-тонный вертолёт
Общество, 
Необычный рекорд был установлен во время празднования 80-летия Улан-Удэнского авиазавода. ВИДЕО

Пауэрлифтер Максим Бухольцев поразил улан-удэнцев, сдвинув с места и протащив вертолёт Ми-8АМТ. Достижение было продемонстрировано сегодня, 31 августа на площадке перед Улан-Удэнским авиазаводом. Сегодня и завтра авиазавод с размахом празднует 80-летний юбилей. Рекорд Максима Бухольцева увидели сотни зрителей. Они активно болели за него и пришли в восторг, когда рекорд был установлен. «Офигеть», «Не может быть», «Да ладно», - говорили зрители. Видео с места появилось в соцсетях. 





Вес Максима 77 кг. Вертолёт, который он сдвинул с места, весит 13 тонн. Таким образом, спортсмен протащил вес, который превышает его собственный в 168 раз!

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2017 года Максим Бухольцев установил в Улан-Удэ рекорд России, сдвинув с места и протащив три метра 20-тонный трамвай. Этот рекорд он посвятил своей возлюбленной.

Сейчас на странице Максима указано, что он живёт в Москве. «Я люблю спорт и не представляю свою жизнь без него. Это мой наркотик, от зависимости к которому я не хочу лечиться...» - говорится в статусе силача. 
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