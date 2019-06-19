Это позволит Николаю Вербицкому выступать на международных соревнованиях
17 июня Международная ассоциация легкоатлетических федераций сообщила фамилии ещё 14 российских легкоатлетов, получивших право выступать на международных легкоатлетических стартах 2019 года в нейтральном статусе.
В этот список вошёл спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий. Нейтральный статус он получил на дистанции 800 метров. Таким образом, на данный момент только Николай может представлять Россию на международных соревнованиях на данной дистанции, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
- Это позволит нам приблизиться к участию в Олимпийских играх в 2020 году, - отмечает тренер спортсмена Павел Яковлев.
В настоящий момент 81 российский легкоатлет имеет право принимать участие в международных стартах 2019 года. В 2018 году разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе получили 73 российских легкоатлета.
Легкоатлет из Бурятии приобрёл нейтральный статус
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